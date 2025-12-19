БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

Институтът за пътна безопасност предлага премахване на мантинелите по Околовръстното на Пловдив

Чете се за: 02:17 мин.
Общество
Камери за скорост и осветление на възлови кръстовища в района са сред другите предложения на ИПБ

институтът пътна безопасност предлага премахване мантинелите околовръстното пловдив
Институтът за пътна безопасност обвини Агенция "Пътна инфраструктура" в системно институционално бездействие, довело до две тежки катастрофи с общо шест жертви на Околовръстното шосе на Пловдив. След реконструкцията на пътния участък през 2021 г. там загинаха трима души, след което е извършен одит за пътна безопасност от сертифициран експерт. Докладът е установил десетки сериозни дефицити, застрашаващи живота на участниците в движението.

Въпреки това АПИ е възложила "безвъзмездна" инспекция на неправителствена организация, чиито заключения са били изцяло в полза на проекта и не са отчели констатираните проблеми.

През декември 2025 г. трагедията се повтори със същия брой жертви на същото място. От Пътната агенция са възложили инспекция на същата организация, която е заявила, че ограничителните системи отговарят на изискванията.

"АПИ възложи "безвъзмездно" инспекция на същата организация и отново бе заявено, че ограничителните системи (мантинелите) отговарят на изискванията. Този път обаче обществената реакция доведе до отстраняването на организацията, обслужваща АПИ, след което председателят на АПИ внезапно предложи премахване на мантинелите – нещо, което ИПБ е посочил още през 2021 г.", посочват от Института по пътна безопасност.

По случая вече е сезирана прокуратурата, която е образувала проверка.

Сред предложените от Института през 2021 г. мерки са монтирането на камери за скорост и осветление на възлови кръстовища по Околовръстното шосе на Пловдив.

