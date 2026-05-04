БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЕДСТВИЕ В РОДОПИТЕ

Около 5000 - 6000 кв. м терен са се свлекли край Пампорово - Смолян, пукнатините на пътя са дълбоки половин метър

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Запази
около 5000ndash6000 терен свлекли пампоровоndashсмолян пукнатините пътя дълбоки половин метър
Слушай новината

Около 5000 - 6000 кв.м терен са се свлекли край пътя Пампорово - Смолян, като при инцидента е засегнат и близо 60-метров участък от пътната настилка. Прекъснати са газопровод и електропреносна мрежа, а районът остава нестабилен и опасен, съобщи за "По света и у нас" инж. Марин Кушев от ОПУ - Смолян.

Инж. Марин Кушев, ОПУ - Смолян: "Сутринта около 8.00 часа получих обаждане от началника на участъка в Пампорово - той ми прати снимки с пукнатини по асфалтовата настилка от около 10 см, за тези два часа-два часа и половина бях на терен, пукнатините бяха около 30 - 40 см в широчина, в дълбочина се виждаше може би около 50 см надолу до конструкцията беше спукан пътят.

Това е район в близост до свлачище, което преди 15 - 20 години е било укрепвано и свличането се случва след укрепения участък надолу посока Смолян.

В близост до свличането има съществуваща сграда, която по неофициална информация е незаконна, тя е груб строеж, най-вероятно ще се свлече и тя, защото по време на свличането се чуваше пукане и явно компрометиране на конструкцията.

Два часа след като бях на терен се случи цялостно свличане на участъка. Може би едни около 5000 - 6000 квадрата се свлякоха надолу по склона с пътния участък от около 60 метра. При свличането се скъса съществуващият газопровод, който минава встрани и се скъса и електропреносната мрежа. Но по уверение на ЕВН имат възможност да захранят близкия хотелски комплекс. А самото гаозподаване беше спряно, има изтичане на газ.

От наша страна утре чакаме на терен специалисти, геолози и прокетанти, и ако е безопасно и може да се влезе и да се обходи участъкът, ще проверим дали е възможно да се направи някакво временно укрепване евентуално с временен път, който да пропусне движението, докато трае проектирането за трайно укрепление и възстановяване."

Видео: Стефан Сабрутев

Снимки:БТА

Водещи новини

Путин обяви примирие с Украйна за 8 и 9 май
Путин обяви примирие с Украйна за 8 и 9 май
Чете се за: 00:07 мин.
По света
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет? Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Свлачището край Пампорово: Теренът продължава да се свлича Свлачището край Пампорово: Теренът продължава да се свлича
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Кола се вряза в хора в Лайпциг - двама души са загинали
Чете се за: 00:32 мин.
По света
"Проект свобода": Тръмп иска да изведе блокираните в...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Български евродепутати: Компромисите на докладчика за РСМ създават...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ