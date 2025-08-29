Оптометристите настояват да имат правото да предписват очила

Днес изтече срокът за обществено обсъждане и изпращане на становища за готвените промени в наредбата за медицинските стандарти у нас. Днес оптометристи и офталмолози проведоха среща по темата в Министерството на здравеопазването. От няколко седмици от Българския съюз на оптометристите настояват законовите промени да им позволят да предписват очила в оптиките.

От Съюза на оптометристите излязоха доволни от срещата в Министерството на здравеопазването. Председателят на съюза Златина Иванова каза, че се е стигнало до решение, което удовлетворява всички страни, но не пожела да каже повече подробности преди да го види "черно на бяло".

Според председател на Експертния съвет по офталмология към Министерството на здравеопазването има много допирни точки в мненията на оптометристите и офталмолозите и вече е постигнато съгласие по текста, заложен в проекта на медицинския стандарт "Очни болести".

Според проф. Александър Оскар оптометристите имат своето много важно място в системата и те трябва да подпомагат очните лекари в диагностиката на очните заболявания. Все пак според него очни прегледи трябва да се извършват само от лекар.