Оптометристите настояват да имат правото да предписват очила

Днес изтече срокът за обществено обсъждане и изпращане на становища за готвените промени в наредбата за медицинските стандарти у нас. Днес оптометристи и офталмолози проведоха среща по темата в Министерството на здравеопазването. От няколко седмици от Българския съюз на оптометристите настояват законовите промени да им позволят да предписват очила в оптиките.
От Съюза на оптометристите излязоха доволни от срещата в Министерството на здравеопазването. Председателят на съюза Златина Иванова каза, че се е стигнало до решение, което удовлетворява всички страни, но не пожела да каже повече подробности преди да го види "черно на бяло".
Според председател на Експертния съвет по офталмология към Министерството на здравеопазването има много допирни точки в мненията на оптометристите и офталмолозите и вече е постигнато съгласие по текста, заложен в проекта на медицинския стандарт "Очни болести".
Според проф. Александър Оскар оптометристите имат своето много важно място в системата и те трябва да подпомагат очните лекари в диагностиката на очните заболявания. Все пак според него очни прегледи трябва да се извършват само от лекар.
"Тази среща, която се проведе, имахме диалог и стигнахме до решение, което ни удовлетворява всички страни, но докато не е черно на бяло няма как да кажем че сме съгласни. Трябва да го видим черно на бяло", каза Златина Иванова, председател на Българския съюз на оптометристите.
"Всички три организации, които бяха на срещата, са категорични, че оптометристите не могат да извършват очни прегледи. Те се осъществяват само и единствено от очни лекари", коментира проф. Александър Оскар, председател на Експертния съвет по офталмология към Министерството на здравеопазването.