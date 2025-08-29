БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

Оптометристите настояват да имат правото да предписват очила

Карина Караньотова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
разбиха група продавала хиляди фалшиви очила
Днес изтече срокът за обществено обсъждане и изпращане на становища за готвените промени в наредбата за медицинските стандарти у нас. Днес оптометристи и офталмолози проведоха среща по темата в Министерството на здравеопазването. От няколко седмици от Българския съюз на оптометристите настояват законовите промени да им позволят да предписват очила в оптиките.

От Съюза на оптометристите излязоха доволни от срещата в Министерството на здравеопазването. Председателят на съюза Златина Иванова каза, че се е стигнало до решение, което удовлетворява всички страни, но не пожела да каже повече подробности преди да го види "черно на бяло".

Според председател на Експертния съвет по офталмология към Министерството на здравеопазването има много допирни точки в мненията на оптометристите и офталмолозите и вече е постигнато съгласие по текста, заложен в проекта на медицинския стандарт "Очни болести".

Според проф. Александър Оскар оптометристите имат своето много важно място в системата и те трябва да подпомагат очните лекари в диагностиката на очните заболявания. Все пак според него очни прегледи трябва да се извършват само от лекар.

"Тази среща, която се проведе, имахме диалог и стигнахме до решение, което ни удовлетворява всички страни, но докато не е черно на бяло няма как да кажем че сме съгласни. Трябва да го видим черно на бяло", каза Златина Иванова, председател на Българския съюз на оптометристите.

"Всички три организации, които бяха на срещата, са категорични, че оптометристите не могат да извършват очни прегледи. Те се осъществяват само и единствено от очни лекари", коментира проф. Александър Оскар, председател на Експертния съвет по офталмология към Министерството на здравеопазването.

#оптометристи #Министерство на здравеопаването #очила

Кметът на София обвини МРРБ, че бави плащания от програмата за общинско финансиране
Кметът на София обвини МРРБ, че бави плащания от програмата за общинско финансиране
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила" И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
Чете се за: 00:20 мин.
Водната криза в Невестино: Жители на няколко села излязоха на протест Водната криза в Невестино: Жители на няколко села излязоха на протест
Чете се за: 02:35 мин.
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
Чете се за: 00:45 мин.
Спасителният център към "Зелени Балкани" отново ще освободи бели щъркели в природата Спасителният център към "Зелени Балкани" отново ще освободи бели щъркели в природата
Чете се за: 01:45 мин.
Варненец разработи приложение в помощ на шофьорите Варненец разработи приложение в помощ на шофьорите
Чете се за: 00:30 мин.

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
