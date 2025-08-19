От БФС внесоха яснота за делата с Младен Кръстаич и неговите помощници

Българският футболен съюз обяви, че няма влезли в сила решения за загубени дела с Младен Крастаич, Неманя Милинчич и Стефан Янкович. От БФС отрекоха, че тримата са осъдили централата за обезщетения по прекратените им договори.

Припомняме, че тримата че бившият селекционер Кръстаич, както и двамата му помощници – Милинчич и Янкович, бяха освободени заради незадоволителни резултати начело на националния отбор по футбол.

През миналата седмица в българската преса се появиха съобщения, на тримата са осъдили успешно централата във Висшия спортен арбитражен съд (КАС) с мотива, че контрактите им са прекратени без основателна причина, заради което им се дължат финансови компенсации.

Ето какво гласи позицията на централата:

"Във връзка с медийни публикации, че БФС е загубил окончателно делата, заведени срещу БФС от треньорите Младен Крастаич, Неманя Милинчич и Стефан Янкович, бихме искали да информираме ясно и коректно обществеността, че относно същите дела все още няма влезли в сила съдебни актове, които окончателно да постановяват заплащането на исканите от тримата бивши треньори обезщетения.

БФС своевременно е предприел необходимите регламентирани действия за защита на законните си права и интереси, като действа при спазване на приложимите законодателства и съгласно регламентациите на ФИФА. Към настоящия момент и трите дела са все още висящи пред Върховния съд на Швейцария, като се очаква тяхното разглеждане и постановяване на решения от същия върховен съдебен орган, след което БФС ще информира надлежно и своевременно обществеността относно развоя на тези съдебни дела.

В тази връзка обръщаме внимание на всички медии и обществеността, че единственият достоверен източник на информация са официалните канали на БФС и „информации“ от всякакви други източници, включително и анонимни такива, следва да се приемат като недостоверни", се казва в съобщението на БФС.

2