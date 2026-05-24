Отпускат минерална вода от Държавния резерв на засегнатите от дъждовете области

Министерският съвет отпуска минерална вода от Държавния резерв на засегнатите от обилните дъждове области, се посочва в съобщение публикувано на официалната фейсбук страница на институцията. Вземат се мерки за ремонт на отнесения от водите захранващ водопровод за град Севлиево и околните села. Органите на Регионалните здравни инспекции следят за качеството на питейната вода и предотвратяване на зарази. Следят се нивата на реките и на язовирите в цялата страна.

Министерският съвет остава ангажиран със справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливните дъждове области Велико Търново, Габрово и Ловеч.

Създадени са кризисни щабове към областните управители, като не са допуснати жертви при наводненията, а екипите на МВР и на „Пожарна безопасност и защита на населението“ оказват подкрепа на място на нуждаещите се, допълват от Министерския съвет.

В съобщението се посочва още, че модулните формирования на Българската армия са в готовност да окажат подкрепа при необходимост. Екипажът на дежурния хеликоптер в авиобаза „Крумово“ е в повишена готовност.

Поради обилните дъждове в част от областите Велико Търново, Габрово и Ловеч е обявено бедствено положение, няма информация за жертви, но има залети къщи.