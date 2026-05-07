Отстраниха олимпийска медалистка от Париж 2024 заради допинг нарушение

Бронзовата медалистка от Олимпийските игри Париж 2024 в спортната гимнастика Ана-Мария Бърбосу е временно отстранена заради нарушение на антидопинговите правила, съобщава Международната агенция за допинг тестване (ITA).

Санкцията е наложена след като 19-годишната състезателка е извършила три нарушения, свързани с неподаване на точна информация за местонахождението си в рамките на 12 месеца - изискване, което е част от антидопинговия контрол. Бърбосу вече е обжалвала наказанието си пред Спортния арбитражен съд.

Румънката се превърна в една от най-обсъжданите фигури в гимнастиката след Олимпиадата в Париж, където първоначално завърши извън медалите във финала на земя. След поредица от обжалвания и решения, включително намеса на КАС, тя в крайна сметка получи бронзовото отличие.

Освен олимпийския медал, Бърбосу има и сериозни успехи на европейско ниво, включително титла на земя от първенството на континента през 2025 година, където спечели още сребърен и два бронзови медала.

Случаят около нея отново поставя във фокуса темата за строгите изисквания към спортистите извън състезателния процес, както и последствията от административни нарушения в антидопинговата система.