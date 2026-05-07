БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 06:27 мин.
ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Планинското колоездене набира скорост в Родопите и се утвърждава като лятна алтернатива на ски туризма

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

Смолянска област привлича все повече туристи и състезатели с нови трасета и богата програма от събития

Планинското колоездене набира скорост в Родопите и се утвърждава като лятна алтернатива на ски туризма
Снимка: БТА
Слушай новината

Планинското колоездене се утвърждава като все по-популярна лятна активност в Смолянска област, превръщайки се в естествена алтернатива на зимния ски туризъм в региона, съобщава БТА.

Според изпълнителния директор на "Пампорово“ АД Стефан Присадов, интересът към този спорт нараства устойчиво през последните години, като привлича както активни спортисти, така и туристи, търсещи почивка сред природата. По думите на Росица Старчева от Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, веломаршрутите вече са важен фактор за развитието на летния туризъм в Пампорово, Чепеларе и целия регион.

През това лято в Смолянска област предстоят редица събития, сред които третото издание на "Zlatograd Bike n’Run“, "Смолян 360“ и Националният велотур "Момчиловци“. Организаторите отчитат повишен интерес, като за състезанието в Златоград има с около 20-30% повече записани участници спрямо миналата година. Надпреварата ще се проведе от 29 до 31 май, а 54-километровото трасе ще преминава както през българска, така и през гръцка територия.

"Планинското колоездене се утвърждава като бързо развиващ се спорт, който привлича хора от различни възрасти, включително и участници над 60 години“, коментира пред БТА Николай Джангалов от организационния екип.

Силен интерес се очаква и към шестото издание на Националния велотур „Момчиловци“, който ще се проведе на 16 август. Събитието няма състезателен характер и предлага 100-километров маршрут през живописни райони на Родопите. Тази година символиката на тура ще бъде в розово – в чест на старта на Giro d'Italia от България.

Регионът предлага и все по-добри условия за любителите на колоезденето. Велопарковете в Пампорово и "Мечи чал“ – Чепеларе разполагат с около 30 километра трасета, като част от тях следват линиите на ски пистите. Ново семейно трасе ще бъде открито през летния сезон, който започва на 20 юни, и ще бъде подходящо за начинаещи и деца.

"Колоезденето дава възможност да избягаш от шума на града и да се потопиш в природата, като същевременно поддържаш активен начин на живот“, посочва Присадов.

Според представители на туристическия бранш в Чепеларе Родопите са изключително подходящи за развитие на велотуризъм, като маршрутите съчетават панорамни гледки, чист въздух и разнообразен терен. През юли в района ще се проведе и специален вело лагер, насочен към семейства и дигитални номади, които съчетават работа и почивка.

#планинско колоездене

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
1
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна България"
2
Кои са евентуалните министри в кабинета на "Прогресивна...
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради мерките за овладяване на инфлацията
3
Търговските вериги ще инициират диалог с новата власт заради...
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"
4
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета...
Иво Христов – номиниран за вицепремиер
5
Иво Христов – номиниран за вицепремиер
Велислава Петрова-Чамова – номинирана за министър на външните работи в кабинета "Радев"
6
Велислава Петрова-Чамова – номинирана за министър на външните...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
3
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
4
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на "Евровизия" на 14 май
5
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса на полицията
6
Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса...

Още от: Още

Велико Търново в розово се готви за историческото посрещане на Джиро д'Италия
Велико Търново в розово се готви за историческото посрещане на Джиро д'Италия
Бургас посреща Джиро д'Италия с инициатива "Култура на две колела“ Бургас посреща Джиро д'Италия с инициатива "Култура на две колела“
Чете се за: 02:45 мин.
Несебър в очакване на старта на Джиро д‘Италия Несебър в очакване на старта на Джиро д‘Италия
Чете се за: 00:55 мин.
Спортни новини 07.05.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 07.05.2026 г., 12:25 ч.
Йонас Вингегор: Джирото е голямата ми цел Йонас Вингегор: Джирото е голямата ми цел
Чете се за: 02:17 мин.
Цанко Цанков подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване Цанко Цанков подкрепи ВМА и безвъзмездното кръводаряване
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на проектокабинета на Румен Радев
Първият мандат – изпълнен: Вижте пълния състав на...
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
Шофьор блъсна двама пешеходци в София Шофьор блъсна двама пешеходци в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Часове преди „Джиро д’Италия“: Стартът на мащабното спортно събитие в България Часове преди „Джиро д’Италия“: Стартът на мащабното спортно събитие в България
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Първи работен ден на депутатите: Спорове за правилника на Народното...
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Преговорите САЩ – Иран: Обмислят ли двете страни ново...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Дронове над Латвия: Размяна на удари между Украйна и Русия въпреки...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ