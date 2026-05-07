Планинското колоездене набира скорост в Родопите и се утвърждава като лятна алтернатива на ски туризма

Планинското колоездене се утвърждава като все по-популярна лятна активност в Смолянска област, превръщайки се в естествена алтернатива на зимния ски туризъм в региона, съобщава БТА.

Според изпълнителния директор на "Пампорово“ АД Стефан Присадов, интересът към този спорт нараства устойчиво през последните години, като привлича както активни спортисти, така и туристи, търсещи почивка сред природата. По думите на Росица Старчева от Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори, веломаршрутите вече са важен фактор за развитието на летния туризъм в Пампорово, Чепеларе и целия регион.

През това лято в Смолянска област предстоят редица събития, сред които третото издание на "Zlatograd Bike n’Run“, "Смолян 360“ и Националният велотур "Момчиловци“. Организаторите отчитат повишен интерес, като за състезанието в Златоград има с около 20-30% повече записани участници спрямо миналата година. Надпреварата ще се проведе от 29 до 31 май, а 54-километровото трасе ще преминава както през българска, така и през гръцка територия.

"Планинското колоездене се утвърждава като бързо развиващ се спорт, който привлича хора от различни възрасти, включително и участници над 60 години“, коментира пред БТА Николай Джангалов от организационния екип.

Силен интерес се очаква и към шестото издание на Националния велотур „Момчиловци“, който ще се проведе на 16 август. Събитието няма състезателен характер и предлага 100-километров маршрут през живописни райони на Родопите. Тази година символиката на тура ще бъде в розово – в чест на старта на Giro d'Italia от България.

Регионът предлага и все по-добри условия за любителите на колоезденето. Велопарковете в Пампорово и "Мечи чал“ – Чепеларе разполагат с около 30 километра трасета, като част от тях следват линиите на ски пистите. Ново семейно трасе ще бъде открито през летния сезон, който започва на 20 юни, и ще бъде подходящо за начинаещи и деца.

"Колоезденето дава възможност да избягаш от шума на града и да се потопиш в природата, като същевременно поддържаш активен начин на живот“, посочва Присадов.

Според представители на туристическия бранш в Чепеларе Родопите са изключително подходящи за развитие на велотуризъм, като маршрутите съчетават панорамни гледки, чист въздух и разнообразен терен. През юли в района ще се проведе и специален вело лагер, насочен към семейства и дигитални номади, които съчетават работа и почивка.