Въоръжен мъж проникна в апартамент в Сливен, задържан е след намеса на полицията

20-годишен криминално проявен мъж е задържан в Сливен, след като проникнал в жилище през тераса и насочил оръжие към полицейски служители. Инцидентът е станал в ж.к. "Даме Груев" , като мъжът е бил бързо обезвреден от пристигналите на място екипи.

Малко преди 19.00 часа днес в дежурната част на РУ - Сливен е получен сигнал от телефон 112 за лице, проникващо през тераса на апартамент на първия етаж на жилищен блок. Към мястото незабавно е насочен най-близкият патрулен екип и в последствие още три полицейски екипа. Установено е, че в апартамента се намира мъж, който не е от живущите там. Той е насочил оръжие към полицейските служители (по първоначални данни с газово оръжие).

Незабавно е обезвреден и задържан. Отведен е в ОД на МВР - Сливен. Установена е самоличността му - на 20 години от град Сливен, криминално проявен.

Уведомен е дежурен прокурор. По случая е започнато досъдебно производство.