Пафос измъкна ценна точка срещу Монако

Спорт
В друг мач Копенхаген надделя с 3:2 над Кайрат Алмати.

Пафос
Снимка: БТА
Кипърският Пафос измъкна ценна точка у дома срещу Монако, след като двата тима завършиха 2:2 в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата предложи интрига още от самото начало, а ветерани и млади таланти оставиха своя отпечатък върху крайния резултат.

Френският гранд поведе уверено през първата част – първо Такуми Минамино откри, а след него и Фоларин Балогун се разписа, за да даде комфортен аванс на монегаските. Пафос обаче върна интригата още в 18-ата минута, когато 38-годишният Давид Луис – бивша звезда на Челси и Арсенал – реализира първия си гол в Шампионската лига от повече от осем години. Опитният бразилец показа, че все още притежава класа, макар и на прага на футболната си кариера.

До пълен обрат домакините не стигнаха, но в 88-ата минута Мохамед Салису прати топката в собствената си мрежа и така Пафос заслужено се добра до равенството.

В друг мач от групата шампионът на Дания Копенхаген надделя с 3:2 над Кайрат Алмати в зрелищен двубой. Едва 17-годишният Виктор Дадасон откри резултата с точен удар с глава в 26-ата минута, а Джордан Ларсон удвои преднината от дузпа след почивката. Малко по-късно Роберт вкара трето попадение за домакините с далечен шут, който направи аванса им класически.

Казахстанският тим показа характер и в последните минути върна две попадения чрез Дастан Сатпаев и Олжас Байбек, но заличаването на целия пасив се оказа непосилно.

