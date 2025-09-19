БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парламентарен контрол с участието на 11 министри

11 министри ще участват в редовния парламентарен контрол днес. Пръв на депутатските въпроси ще отговаря министърът на образованието Красимир Вълчев. Той ще отговаря на въпрос за промените в изпита по математика от Националното външно оценяване.

Най-много въпроси – 15, има към министъра на регионалното развитие Иван Иванов и към министъра на околната среда и водите Манол Генов – 9.

В контрола е предвидено да участват и министърът на финансите Теменужка Петкова и на отбраната Атанас Запрянов.

Депутатите ще обсъждат промени в Закона за Националния статистически институт.

