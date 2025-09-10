Парламентът отхвърли искането на ПП-ДБ да бъде изслушан премиерът във връзка с побоя на шефа на полицията в Русе

Парламентът отхвърли искането на парламентарната група на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) да бъде изслушан в четвъртък премиерът Росен Желязков във връзка с инцидента на 4 септември с директора на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Русе старши комисар Николай Кожухаров.

"Данните се разминават с информацията, която изчита в публичното пространство, в същото време се говори за доверие към институциите", мотивира предложението за прегласуване председателят на ДСБ Атанас Атанасов, който е и един от вносителите на предложението.

Той призова колегите си да променят позицията си, за да чуят депутатите мнението на премиера, защото Министерският съвет по Конституция осигурява сигурността в страната, обясни той.