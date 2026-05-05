Първа среща на върха ЕС - Армения: На фокус е свързаността в енергетиката и транспорта

Председателите на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представляват ЕС на първата среща на върха между ЕС и Армения, която се провежда от вчера в арменската столица Ереван. Вчера в Ереван се проведе и срещата на Европейската политическа общност, в която участваха всички европейски лидери.

Основните теми в срещата на върха между ЕС и Армения са укрепването на двустранните отношения и свързаността в областта на енергетиката, транспорта и цифровите технологии. Лидерите ще обсъдят и напредъка във връзка с гарантирането на мира, сигурността и просперитета в Южен Кавказ, както и настоящите глобални предизвикателства, включително последните събития в Близкия изток и Украйна. ЕС е най-големият донор на Армения. От две години Брюксел и Ереван водят преговори за постигането на безвизов режим на пътуване за арменските граждани в ЕС.