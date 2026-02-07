Първи мачове за Левски и Лудогорец в Първа лига през пролетта

20-ият кръг в Първа лига продължава с три мача днес. Сред най-интересните срещи е тази между Левски и Ботев Враца, която ще стартира от 17:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“ Това ще бъде първи двубой и за двата тима за пролетта в родния елит. "Сините" обаче вече проведоха един официален мач през 2026 г. – загубеният финал за Суперкупата на България от Лудогорец с 0:1.

Столичният тим е намира на върха във временното класиране на Първа лига. Момчетата на Хулио Веласкес са с актив от 44 точки. Авансът пред втория ЦСКА 1948 е само четири точки, след като "червените" победиха още в петък Монтана с 1:0. Ботев Враца се намира във втората половина на таблицата. Врачани са с 25 точки и завършиха прилично зимния дял от кампанията, след като победиха Спартак Варна с 2:0 и направиха равен с Монтана (0:0) в дербито на Северозападна България.

По-рано през сезона Димитър Евтимов направи фантастичен мач срещу Левски и след недопуснат гол срещата завърши 0:0. Това обаче ще бъде 36-о гостуване за Ботев Враца на "Герена" в исторически план. Досега врачани имат само 2 победи, 4 ремита и 29 поражения в София. Битката в събота е от 17:30 часа.

От 15:00 часа пък е гостуването на Лудогорец в "Надежда" на Локомотив София. Треньор на "железничарите" е кадърът на разградчани – Станислав Генчев. Освен, че "орлите" вече спечелиха трофей за старт на 2026 г., тимът си осигури продължаване в Лига Европа след успех над Ница с 1:0, макар че преди това загубиха от Рейнджърс като гост. Възпитаниците на Пер-Матиас Хьогмо ще търсят седма победа при десетата си визита в "Надежда".

Старт на мачовете ще дадат Черно море и Спартак Варна, които ще се срещнат от 12:30 часа.