Първи триумф за Марк Маркес в Австрия

Пилотът на Дукати Марк Маркес спечели Гран при на Австрия в клас МотоGP от световния шампионат по мотоциклетизъм. Испанецът финишира за 42:11.006 минути.

Маркес триумфира за първи път на австрийска земя и увеличи преднината си в генералното класиране пред своя брат Алекс на 142 точки.

Фермин Алдегер завърши на 1.118 секунди, а трети се нареди Марко Бедзеки, на 3.426 секунди след Маркес.

Девет кръга преди края на сезона Марк Маркес е водач в генералното класиране с 418 точки след деветата си победа за сезона и шеста последователна. На втора позиция е Алекс Маркес с 276 точки. Италианецът Франческо Баная е трети с 221 пункта.