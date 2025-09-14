Марк Маркес увеличи аванса си в класирането след успех в Мизано

Пилотът на Дукати Марк Маркес спечели Гран при на Сан Марино в MotoGP, като триумфира на пистата в Мизано с най-добро време - 41:20.898 минути. Испанецът остави зад гърба си победителя от спринта вчера Марко Бедзеки (Априля), който изостана с 0,568 секунди, а трети завърши по-малкият му брат - Алекс Маркес, с Грезини, който изостана повече от седем секунди и половина от победителя.

Челната петица в днешното състезание се допълва от италианците Франко Морбидели (Пертамина Ендуро) и Фабио Ди Джанантонио (Пертамина Ендуро).

В генералното класиране Марк Маркес увеличи преднината си, като вече има 512 точки, Алекс Маркес е с 330, а италианецът Франческо Баная с Дукати, който отпадна в днешното състезание, е с 237.

Следващият кръг от сезона е Гран при на Япония след две седмици.