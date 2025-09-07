БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
В генералното класиране Марк Маркес има 487 точки на върха, Алекс Маркес е с 305, а трета позиция заема Франческо Баная (Италия) с "Дукати" с 237.

Алекс Маркес триумфира в Гран при на Каталуня в MotoGP и сложи край на победната серия на своя брат Марк
Алекс Маркес от "Грезини Рейсинг" сложи край на серията без загуба на своя брат Марк, като спечели състезанието за Гран При на Каталуня по мотоциклетизъм на писта.

Той измина 24-е обиколки за 40:14.093 минути и стигна до едва втори успех в кариерата си. Брат му финишира с пасив от 1.740 секунда.

Марк Маркес беше спечелил последните 15 спринта и състезания и ако беше спечелил състезанието днес, щеше да има възможността да завоюва предсрочно седма титла на домашната писта на "Дукати" на Гран При на Сан Марино следващия уикенд.

Но Алекс Маркес имаше други планове и промени сценария. Така седем кръга преди края, преднината на Марк Макрес в шампионата беше намалена до 182 точки, което означава, че най-ранно може да си осигури предсрочно титлата на Гран При на Япония по-късно този месец.

Италианецът Енеа Бастианини от "Tech3" се класира трети с изоставане от 5.562 секунди, за да си осигури първи подиум с отбора, докато Педро Акоста (Испания) с "KTM" и Фабио Куартараро (Франция) с "Ямаха" допълниха челната петица.

В генералното класиране Марк Маркес има 487 точки на върха, Алекс Маркес е с 305, а трета позиция заема Франческо Баная (Италия) с "Дукати" с 237.

По-рано днес испанецът Даниел Олгадо спечели Гран при на Каталуня в Мото 2, сънародникът му Анхел Пикерас триумфира в Мото 3.

