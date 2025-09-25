БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНТ 3 ще излъчи в неделя финалите на Световната купа по батут във Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Прякото предаване започва в 16:00 ч. 

христина пенева полуфинал световната купа скокове батут варна
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Над 150 състезатели от 15 държави си дават среща във Варна. Морската столица е домакин на кръг от Световната купа по скокове на батут.

Състезанието е този уикенд в Двореца на културата и спорта.

България ще бъде представена от петима национали - Мариян Михалев, Мартин Димитров и Калоян Петров при мъжете, както и Христина Пенева и Марияна Узунова при жените.

Зрителите на БНТ 3 ще имат възможност да видят част от най-големите звезди в този спорт - олимпийската шампионка Брайони Пейдж (Великобритания), световната шампионка Хикару Мори (Япония), както и бразилските състезателки Камила и Алис Гомес.

Гледайте Световната купа по батут в неделя, 28 септември на живо по БНТ 3!

Прякото предаване започва в 16:00 ч.

#Световна купа по батут във Варна 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
3
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
4
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
5
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
6
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Други спортове

Гледайте Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"
Гледайте Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"
Спортисти със Синдром на Даун превзеха модното сърце на София Спортисти със Синдром на Даун превзеха модното сърце на София
Чете се за: 01:27 мин.
Весела Димитрова: В националния отбор на България имат място най-достойните, най-работливите и най-способните Весела Димитрова: В националния отбор на България имат място най-достойните, най-работливите и най-способните
Чете се за: 03:57 мин.
Спортни новини 25.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 25.09.2025 г., 12:25 ч.
Кристина Ташева: Извървяхме целия път през последните години Кристина Ташева: Извървяхме целия път през последните години
Чете се за: 05:10 мин.
Спортни новини 25.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 25.09.2025 г., 06:30 ч.

Водещи новини

ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
По света
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО) След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години затвор Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години затвор
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
"София не може да бъде превърната в платен паркинг": В...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта,...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ