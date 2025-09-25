БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спортисти със Синдром на Даун превзеха модното сърце на София

от БНТ


Спорт


София стана сцена на истински празник на силата и вдъхновението



Пред Народния театър „Иван Вазов“ националните състезатели със Синдром на Даун от FAPA Bulgaria дефилираха на специално изграден подиум по време на голямото модно ревю на известна спортна марка.

Под светлините на прожекторите и пред очите на хиляди зрители, младите атлети излязоха с усмивки, чар и увереност, за да докажат, че спортът и модата са за всички. Те не просто представиха спортната екипировка – те показаха дух, сила и вдъхновение, които надхвърлят рамките на подиума.

„Тези млади хора са истински посланици на приобщаването и равнопоставеността. За тях събитието е шанс да спечелят признание, да повярват още повече в себе си и да променят нагласите на обществото. Фактът, че най-големият български спортен бранд избра именно тях за свои лица, е ясен знак: те имат своето място – в спорта, в модата и в живота на общността“, коментираха организаторите.

Публиката вече гледа към юни 2026 година, когато тези млади шампиони ще представят България на Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун, което за първи път ще се проведе у нас.

