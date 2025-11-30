На Коледа - със сняг или без?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тази година през декември се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която в Северна България и високите полета е от 0° до 2°, в Горнотракийската низина – 2°-3° , по Черноморието и в най-южните райони – 4°-6˚, а в планините – от минус 8° до минус 2°.

Най-ниските температури през месеца ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а най-високите – между 15° и 20°.

Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която в по-голямата част от страната е между 40 и 60 л/кв.м, в планините – до 70 л/кв.м, а в най-южните райони – между 70 и 110 л/кв.м.

Месецът ще започне със спокойно и сравнително топло за периода време. Ще бъде и предимно слънчево с разкъсана висока и средна облачност.

В равнинната част от страната сутрин ще има условия за мъгла или ниска облачност; на отделни места ще се задържат по-дълго и температурите там ще остават по-ниски. През втората половина от първото десетдневие се повишава вероятността за период с валежи и понижение на температурите.

В началото на второто десетдневие все още ще бъде променливо и с условия за валежи, но впоследствие, до средата на третото десетдневие, по-голяма е вероятността през повечето дни да е сухо, почти без валежи.

Температурите ще останат по-високи от климатичните норми.

Около и след Коледа, до края на годината вероятността за валежи се повишава.

Температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода и е по-вероятно в равнинната част от страната валежите да са от дъжд.

