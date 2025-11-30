Пожарът в небостъргачите в Хонконг отне живота на 146 души

Властите в Хонконг съобщиха, че броят на жертвите при огромния пожар в жилищен комплекс е достигнал 146 души, ранените са 76.

Последно съобщенията бяха за 128 загинали.

Сто души са все още в неизвестност като претърсването на сградите се очаква да продължи 3-4 седмици.

Седем от осемте сгради в жилищния комплекс "Ван Фук Корт" бяха обхванати от пожар в сряда следобед. Огънят беше окончателно потушен чак в петък сутринта.

Причините за трагедията все още се разследват.

Междувременно стотици поднесоха цветя пред импровизирания мемориал на мястото на трагедията.