ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Пожарът в небостъргачите в Хонконг отне живота на 146 души

Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази

Ранените са 76, сто са в неизвестност - претърсването продължава

Пожарът в небостъргачите в Хонконг отне живота на 146 души
Снимка: БТА
Слушай новината

Властите в Хонконг съобщиха, че броят на жертвите при огромния пожар в жилищен комплекс е достигнал 146 души, ранените са 76.

Последно съобщенията бяха за 128 загинали.

Сто души са все още в неизвестност като претърсването на сградите се очаква да продължи 3-4 седмици.

Седем от осемте сгради в жилищния комплекс "Ван Фук Корт" бяха обхванати от пожар в сряда следобед. Огънят беше окончателно потушен чак в петък сутринта.

Причините за трагедията все още се разследват.

Междувременно стотици поднесоха цветя пред импровизирания мемориал на мястото на трагедията.

#Хонконг #жертви #пожар

Последвайте ни

Product image
