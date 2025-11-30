Никола Цолов е доволен от дебюта си във Формула 2

Никола Цолов е доволен от дебютното си състезание във Формула 2, в което успя да спечели седмо място в Гран при на Катар.

Той го гарнира с отлично каране и десета позиция в спринтовата надпревара, с което стартира официално подготовката си за следващия сезон във втората по сила автомобилна надпревара.

"Получи се добре като за първи път. Щастлив съм от уикенда, финал в топ 10 - мисля, че е добър старт. Чувствам се много по-уверен за Абу Даби, знам какво да очаквам от колата", заяви след състезанието Цолов, цитиран от свои представители.

Пилотът на Кампус Рейсинг сподели за затрудненията си в началото на състезанието.

"На старта потеглих много бързо като реакция, но след това задните гуми започнаха да превъртат и загубих време, но все пак спечелих една позиция в първия завой и в края на първата обиколка бях шести. Предна лява гума спря да работи още в първата обиколка, а за това помогнаха и настройките на колата, тъй като тя беше с много по-притисната задница. След бокса обаче, с твърдите гуми всичко беше много по-добре", каза още "българският лъв".

Гран при на Абу Даби е насрочен за уикенда 5-7 декември в Яс Марина.