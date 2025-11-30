БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Никола Цолов е доволен от дебюта си във Формула 2

Спорт
Българският пилот очаква по-добър резултат в Абу Даби.

Никола Цолов
Снимка: startphoto.bg
Никола Цолов е доволен от дебютното си състезание във Формула 2, в което успя да спечели седмо място в Гран при на Катар.

Той го гарнира с отлично каране и десета позиция в спринтовата надпревара, с което стартира официално подготовката си за следващия сезон във втората по сила автомобилна надпревара.

"Получи се добре като за първи път. Щастлив съм от уикенда, финал в топ 10 - мисля, че е добър старт. Чувствам се много по-уверен за Абу Даби, знам какво да очаквам от колата", заяви след състезанието Цолов, цитиран от свои представители.

Пилотът на Кампус Рейсинг сподели за затрудненията си в началото на състезанието.

"На старта потеглих много бързо като реакция, но след това задните гуми започнаха да превъртат и загубих време, но все пак спечелих една позиция в първия завой и в края на първата обиколка бях шести. Предна лява гума спря да работи още в първата обиколка, а за това помогнаха и настройките на колата, тъй като тя беше с много по-притисната задница. След бокса обаче, с твърдите гуми всичко беше много по-добре", каза още "българският лъв".

Гран при на Абу Даби е насрочен за уикенда 5-7 декември в Яс Марина.

Макс Верстапен направи крачка към титлата с успех в Катар
Макс Верстапен направи крачка към титлата с успех в Катар
БНТ 3 ще предава европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин БНТ 3 ще предава европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин
Чете се за: 01:45 мин.
Второто състезание от Световната купа по ски скокове в Рука бе отменено заради силен вятър Второто състезание от Световната купа по ски скокове в Рука бе отменено заради силен вятър
Чете се за: 01:10 мин.
България е световен шампион по кикбокс в отборната надпревара при жените България е световен шампион по кикбокс в отборната надпревара при жените
Чете се за: 01:10 мин.
Световните шампионки по естетическа групова гимнастика: Изключително сме щастливи и благодарни Световните шампионки по естетическа групова гимнастика: Изключително сме щастливи и благодарни
Чете се за: 02:05 мин.
Церемония по награждаване на световното първенство по естетическа групова гимнастика (ВИДЕО) Церемония по награждаване на световното първенство по естетическа групова гимнастика (ВИДЕО)
Чете се за: 01:15 мин.

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите? Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Отменено е частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Мерки срещу туристическия наплив в Амстердам: Общината увеличава...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Картина на Рубенс, смятана за изгубена, е продадена за 2,3 милиона...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
