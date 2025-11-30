Второто състезание от Световната купа по ски скокове в Рука бе отменено заради силен вятър

Състезанието от Световната купа по ски скокове в Рука, Финландия, бе отменено заради лошите условия във финландския курорт, съобщи Международната ски федерация (ФИС).

Стартът първоначално бе отложен с половин час, а след това и отменен. През почти целия уикенд в Рука има силни ветрове, които отмениха и вторите скокове от петия кръг за сезона. Така резултатите от първия кръг стана официални за деня и Владимир Зографски записа лично най-добро постижение в кариерата си с четвърто място.

Анже Ланишек вече е в серия от две победи и води в класирането на Световната купа по ски скокове преди следващия двоен кръг във Висла, Полша. Състезанията са насрочени за уикенда 6-7 декември. След това турът се отправя към Германия и Швейцария, преди "Четирите шанци" в края на годината.