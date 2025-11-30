БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Второто състезание от Световната купа по ски скокове в Рука бе отменено заради силен вятър

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Силен вятър върлува в Рука през целия уикенд.

Световна купа по ски-скок
Снимка: БТА
Слушай новината

Състезанието от Световната купа по ски скокове в Рука, Финландия, бе отменено заради лошите условия във финландския курорт, съобщи Международната ски федерация (ФИС).

Стартът първоначално бе отложен с половин час, а след това и отменен. През почти целия уикенд в Рука има силни ветрове, които отмениха и вторите скокове от петия кръг за сезона. Така резултатите от първия кръг стана официални за деня и Владимир Зографски записа лично най-добро постижение в кариерата си с четвърто място.

Анже Ланишек вече е в серия от две победи и води в класирането на Световната купа по ски скокове преди следващия двоен кръг във Висла, Полша. Състезанията са насрочени за уикенда 6-7 декември. След това турът се отправя към Германия и Швейцария, преди "Четирите шанци" в края на годината.

Свързани статии:

Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си четвърто място в Световната купа
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си четвърто място в Световната купа
Надпреварата бе прекратена в началото на втория кръг заради бурeн...
Чете се за: 01:35 мин.
#Световна купа по ски скок 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
2
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Андреевден е!
3
Андреевден е!
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
4
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток...
Националният отбор на България за жени е световен шампион по естетическа групова гимнастика
5
Националният отбор на България за жени е световен шампион по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
6
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Зимни

Гледайте Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата"
Гледайте Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата"
Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата" Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 07:07 мин.
Радослав Янков: Мечтая за олимпийско злато Радослав Янков: Мечтая за олимпийско злато
Чете се за: 06:40 мин.
Валери Божинов, Гьоко Хаджиевски и Радослав Янков в "Арена спорт" Валери Божинов, Гьоко Хаджиевски и Радослав Янков в "Арена спорт"
Чете се за: 01:05 мин.
Алис Робинсън спечели в САЩ и постигнаха уникален успех в историята на алпийските ски Алис Робинсън спечели в САЩ и постигнаха уникален успех в историята на алпийските ски
Чете се за: 02:25 мин.
България завърши на 12-о място в мъжката щафета на 4х7.5 км в Йостерсунд България завърши на 12-о място в мъжката щафета на 4х7.5 км в Йостерсунд
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Преди второ четене: Преработен или изцяло нов бюджет за 2026?
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите? Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори Преговори за мир: Украйна и САЩ започнаха нови мирни разговори
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Отменено е частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Без договор от утре: Още три столични района остават без...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Мерки срещу туристическия наплив в Амстердам: Общината увеличава...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Картина на Рубенс, смятана за изгубена, е продадена за 2,3 милиона...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ