Марио Матиканов бе избран за Спортист на годината в Самоков

Милен Костов от Милен Костов
Милен Костов
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Наградата за Отбор на годината отиде при мъжкия баскетболен тим на Рилски спортист.

Марио Матиканов
Снимка: БТА
Марио Матиканов (ски бягане) бе избран за Спортист на годината в Община Самоков. Самоковецът спечели бронзов медал на Световните зимни студентски игри в Торино в дисциплината 10 км свободен стил.

Матиканов получи парична премия от 1000 лева на официалната церемония, състояла се в зала „Арена Самоков“.

Негов подгласник остана миналогодишният победител Георги Караджинов (сноуборд) с награда от 500 лева.

При жените призът отиде при Радостина Славова (сноуборд).

За отбор на годината бе избран баскетболният отбор на Рилски спортист. През миналия сезон възпитаниците на Любомир Киров защитиха титла си в Националната баскетболна лига, с което спечелиха втората си титла. Техни подгласници останаха СК Самоков 1 (спортна аеробика).

За треньор на годината бяха отличени старши треньорът на мъжкия баскетболен отбор на Рилски спортист Любомир Киров и Красимир Матиканов (СК Александър Логистик). Двамата получиха по 1 000 лева.

В категорията за момичета до 14 г. победителките бяха две - Стела Машова от СК Рилски скиор и Мартина Маринова (художествена гимнастика). При момчетата триумфира Илиян Чолаков от СК Рилски скиор.

Победител в категорията Спортист на годината - юноши стана Димитър Божков (ски алпийски дисциплини).

Първо място в класацията за Спортист на годината - девойки отиде при Наталия Тасева (борба).

Почетен плакет за постоянство получи отборът на Рилски спортист за момчета до 13 г. Плакет за усърдие и развитие грабна футболният отбор на Рилски спортист (набор 2015).

Кметът на Самоков Ангел Джоргов поздрави заслужилите.

"Благодаря на всички спортисти и треньори за труда и постигнатите спортни резултати. Благодаря и на спортните деятели, които помагат за съществуването на спортните клубове", сподели той.

