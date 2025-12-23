БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Международният кънки съюз ще представи концепцията за обединен световен шампионат

Идеята ще бъде представена през пролетта на 2026-а.

мъжкият тим сащ постави нов световен рекорд бързото пързаляне кънки
Снимка: БТА
Международният кънки съюз (ISU) възнамерява да обедини Световните първенства по бързо пързаляне с кънки, шорттрек, фигурно пързаляне и синхронно пързаляне, а концепцията ще бъде представена през пролетта на 2026 година, обявиха от ISU.

Съветът на централата вече е одобрил предпочитания домакин за състезанията, а работата по оценка на осъществимостта на проекта ще продължи до 2026 година.

Планирано е Европейското първенство по фигурно пързаляне през сезон 2027/2028 да се състои в Швеция, Литва ще приеме Световното първенство по фигурно пързаляне за юноши, а Република Корея ще бъде домакин на турнира Четирите континента.

