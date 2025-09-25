БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Весела Димитрова: В националния отбор на България имат място най-достойните, най-работливите и най-способните

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
Отборът бе избран за №1 на месец август.

Весела Димитрова
Снимка: БТА
Старши треньорът на националния ансамбъл по художествена гимнастика Весела Димитрова разкри, че вече е започнало поставянето на новите съчетания за следващия сезон.

Днес тимът получи наградата за №1 на месец август в анкетата на пресклуб България, след като спечели сребърен медал в отборната надпревара на световното първенство в Рио де Жанейро.

"Започнахме вече подбор на музики и поставянето на новите съчетания за новия сезон. Имахме много тежка година като ансамбъл, случиха ни се доста неща, наложиха ни се доста промени. В никакъв случай не сме се отчаяли, отказали, може би това е една малка крачка назад, която да ни засили за по-нататък. В националния отбор на България имат място най-достойните, най-работливите, най-способните, не най-талантливите в никакъв случай, така че с оглед на по-добро представяне ни се наложи да разместим някои позиции и да направим тези промени", каза Димитрова на пресконференция.

"Благодаря за наградата, но искам да благодаря на Бранимира Маркова и Валентина Иванова, които са треньорки на Ева Брезалиева и на Стилияна Николова, тъй като този сребърен медал нямаше да е спечелен без тях. Ние винаги се стремим към най-доброто. Има леко отстъпване назад, но съм сигурна, че пак ще имаме златен медал отборно", добави тя.

Преди няколко дни след заседание на Управителния съвет на БФХГ беше одобрен състав от осем момичета за ансамбъла за жени за сезон 2026: Рейчъл Стоянов (КХГ Левски), София Иванова (СК Илиана), Емилия Обретенова (СК Илиана), Даная Атанасова (КХГ София Спорт 2017), Алина Коломиец (КХГ Левски Триадица), Магдалена Вълкова (СК Илиана), Маргарита Василева (КХГ Славия) и Рая Божилова (СК Илиана).

Световната шампионка на обръч и носителка на златото в отборната надпревара от световното първенство за девойки по художествена гимнастика в София тази година Магдалена Вълкова официално вече е част от националния ансамбъл за жени. В тима се завръща и Маргарита Василева, световна и европейска шампионка, четвърта от Олимпийските игри в Париж 2024, която отсъстваше повече от година.

"В момента са осем момичета, които се подготвят, от тях ще изберем пет. Който заслужи обаче той ще играе. Магдалена Вълкова лично дойде при мен и поиска да е отбора. Решението й е правилно, тя ще бъде един много полезен състезател за ансамбъла", каза още Димитрова.

Тя разкри още, че тази година момичетата няма да имат лагер на Белмекен, тъй като им трябва повече време за новите уреди, а първото състезание за 2026-а ще бъде Световната купа в София, след което европейското първенство във Варна.

"Благодаря от името на целия отбор за тази награда, за нас е чест. Продължаваме да работим усилено и се надяваме на по-добри резултати", каза гимнастичката София Иванова, която присъства на пресконференцията заедно с Емилия Обретенова, Даная Атанасова и Алина Коломиец.

# Весела Димитрова #Български национален отбор по художествена гимнастика

