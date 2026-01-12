Мъжкият ни национален отбор по бокс започна подготовка

Състезателите от националния отбор по бокс за мъже започнаха подготовка. Старши треньорът Жоел Арате и неговият екип ще водят занимания на базата в "Дианабад" до 18 януари. Ден по-късно водещите националите ще поемат към Белмекен, където ще се проведе и най-важната част от подготовката за първата половина от годината. Очаква се на лагера да се съберат близо 20 боксьори, сред които и водещите имена в последните години – Рами Киуан (световен вицешампион, европейски шампион) и Радослав Росенов (четирикратен носител на купа "Странджа", четирикратен европейски шампион за мъже до 23 години и бронзов медалист от световно първенство).

Първият голям тест пред националите е купа "Странджа". Турнирът ще се проведе от 23 февруари до 1 март в зала "София". По традиция той ще се очертава да е изключително оспорван и да събере водещи имена от цял свят.

Купа „Странджа“ ще даде отправна точка по пътя към европейското първенство за мъже и жени, което ще се проведе в София от 15 до 26 септември в "Асикс Арена".