Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Гледайте Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"

Чете се за: 00:35 мин.
Автомобилизъм
Вижте един от най-добрите български пилоти от близкото минало в поредицата на БНТ на 28 септември от 13:15 ч.

гледайте димитър илиев предаването зала славата
В предаването "Зала на славата" ви срещаме с 8-кратния рали шампион на България Димитър Илиев.

"Аз много се радвах на победите, но спомените ми са по-силни за загубите. Според мен човек много повече учи от загубите, отколкото от победите. Защото когато победиш си голямата работа, всички ти се радват, ръкопляскат, но не учиш особено много", споделя пилотът.

Гледайте предаването посветено на Димитър Илиев тази неделя, 28 септември от 13:15 ч. по БНТ 1!

#"Зала на славата" #Димитър Илиев

Представиха мащабен проект, свързан с филм за живота на Христо Стоичков
Представиха мащабен проект, свързан с филм за живота на Христо Стоичков
Спортни новини 25.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 25.09.2025 г., 12:25 ч.
Кристина Ташева: Извървяхме целия път през последните години Кристина Ташева: Извървяхме целия път през последните години
Чете се за: 05:10 мин.
Спортни новини 25.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 25.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 24.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 24.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 24.09.2025 г., 12:30 ч. Спортни новини 24.09.2025 г., 12:30 ч.

По света
"София не може да бъде превърната в платен паркинг": В...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта,...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
