Гледайте Димитър Илиев в предаването "Зала на славата"

В предаването "Зала на славата" ви срещаме с 8-кратния рали шампион на България Димитър Илиев.

"Аз много се радвах на победите, но спомените ми са по-силни за загубите. Според мен човек много повече учи от загубите, отколкото от победите. Защото когато победиш си голямата работа, всички ти се радват, ръкопляскат, но не учиш особено много", споделя пилотът.