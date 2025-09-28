БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
НА ЖИВО: България - Италия 0:0, финал на световното...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Мариян Михалев е финалист на Световната купа по скокове на батут във Варна

Финалите започват в 16:00 часа и ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

мариян михалев полуфиналите световната купа скокове батут
Снимка: БТА
Мариян Михалев се класира за финала в индивидуалната надпревара при мъжете на Световната купа по скокове на батут във Варна.

Състезателят, с личен треньор Мариана Макулова, ще спори за отличията, след като влезе в топ 8 с осми по сила резултат. За изпълнението си старозагорецът получи оценка от 58.08 точки.

България ще има представители и във финалите при синхронните скокове. В женските синхрони сред най-добрите дуети попаднаха Марияна Узунова и Христина Пенева, които записаха седми резултат в пресявките от 47.00 точки.

В смесените синхрони Пенева в тандем с Калоян Петров завършиха на шеста позиция в квалификацията и с 44.66 точки също ще се борят за отличията.

Финалите започват в 16:00 часа и ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3.

