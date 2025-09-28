Гледайте финалите на Световната купа по батут във Варна

Над 150 състезатели от 15 държави си дават среща във Варна. Морската столица е домакин на кръг от Световната купа по скокове на батут.

Състезанието е този уикенд в Двореца на културата и спорта.

България ще бъде представена от петима национали - Мариян Михалев, Мартин Димитров и Калоян Петров при мъжете, както и Христина Пенева и Марияна Узунова при жените.

Зрителите на БНТ 3 ще имат възможност да видят част от най-големите звезди в този спорт - олимпийската шампионка Брайони Пейдж (Великобритания), световната шампионка Хикару Мори (Япония), както и бразилските състезателки Камила и Алис Гомес.

Гледайте Световната купа по батут в неделя, 28 септември на живо по БНТ 3!

Прякото предаване започва в 16:00 ч.