Франческо Баная спечели спринта в MotoGP преди Гран при на Япония

Франческо Баная (Италия, Ducati Lenovo) затвърди позицията си на най-бързия пилот в Гран при на Япония от Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта MotoGP, печелейки победата в спринта.

Баная стартира отлично от първа позиция на решетката и защити преднината си в първия завой, след което постепенно започна да се откъсва от преследващите го Педро Акоста (Испания, Red Bull KTM), Жоан Мир (Испания, Honda HRC) и Марк Маркес (Испания, Ducati Lenovo).

Баная постепенно изгради преднина от над 1 секунда срещу Акоста, а Мир държеше Маркес половин състезание зад себе си на четвърто място. Пилотът на Ducati Lenovo все пак си проправи път покрай съперника от Honda HRC пет обиколки преди края, а още две по-късно Маркес вече бе и пред Акоста. Така шесткратният световен шампион измъкна втората позиция с 1.842 секунди пасив срещу Баная, който спечели първия си спринт за годината.

Макес вече има 521 точки в генералното класиране и може да стане шампион още в утрешното Гран при на Япония.

По-рано през деня двукратният шампион Баная записа втори пол-позишън за сезона с рекордна обиколка в Мотеги. 28-годишният италианец стигна до върховото постижение с 1:42.911 минути в перфектни условия, а световният първенец за 2020 Жоан Мир остана втори пред лидера в класирането Маркес.