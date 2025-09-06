БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марк Маркес спечели спринта за Гран при на Каталуня в шампионата по мотоциклетизъм МотоGP

Победата на Маркес увеличи преднината му в генералното класиране до 187 точки.

Марк Маркес спечели спринта за Гран при на Каталуня в шампионата по мотоциклетизъм МотоGP
Марк Маркес от отбора на Дукати спечели спринта за Гран при на Каталуня в шампионата по мотоциклетизъм МотоGP. По-малкият му брат Алекс Маркес от тима на Грезини Рейсинг, който започна от първа позиция, катастрофира и загуби лидерството си на домашната писта в Барселона.

Лидерът в генералното класиране в "кралския клас" Марк можеше да бъде победен за първи път в осем кръга, а Алекс опитваше да достигне финала, но загуби равновесие на завой 10 и отпадна само четири обиколки преди края на състезанието.

Марк Маркес финишира за 19:58.946 минути и не остави съмнение в превъзходството си в отсъствието на Алекс.

Фабио Куартараро с Ямаха остана на втора позиция в класирането, на 1.299 секунди след победителя. Фабио ди Джанантонио от ВР46 Рейсинг се нареди трети.

Марк Маркес спечели 14 от общо 15-те спринта през настоящия шампионат, а победата днес увеличи преднината му в генералното класиране до 187 точки. Испанският мотоциклетист може да си осигури предсрочно седма шампионска титла в клас МотоGP в края на следващата седмица, когато ще се проведе състезанието за Голямата награда на Сан Марино.

По време на квалификациите за спринтовата надпревара Алекс Маркес постави рекорд за най-бърза обиколка на пистата в Барселона - 1:37.536 минути.

