БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марк Маркес триумфира в Гран при на Унгария

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Испанецът направи нова крачка към титлата.

Марк Маркес
Снимка: БТА
Слушай новината

Испанецът Марк Маркес направи поредна крачка към спечелването на седма световна титла в MotoGP с победа в състезанието за Голямата награда на Унгария, 14-и кръг за сезона.

За пилота на Дукати Леново това бе десета победа през сезона и седми пореден дубъл от победа в редовното и в спринтовото състезание. Така той вече води със 175 точки на върха в класирането при оставащи само осем кръга до края на сезона и единствено чудо може да го раздели от титлата.

На "Балатон Парк" Маркес потегли от полпозишън, но още в първата обиколка падна до третото място в класирането, след като бе изпреварен от италианците Марко Бедзеки (Априля Рейсинг) и Франко Морбидели (VR46).

В четвъртата обиколка обаче Маркес си върна второто място, а в 11-ата се върна и на първата позиция и до края не я изпусна. Той измина 26-те обиколки за 42:37.681 минути. Втори на 4.314 секунди остана неговият сънародник Педро Акоста (Ред Бул КТМ), а трети на 7.488 секунди се нареди Бедзеки. Всички останали пилоти останаха на над десет секунди зад победителя, като четвърти е испанецът Хорхе Мартин (Априля), а пети е италианецът Лука Марини (Хонда).

В класирането Маркес води с 455. Втори с 280 е неговият брат Алекс Маркес (Грезини Рейсинг), който днес остана на 14-а позиция. Трети с 228 точки е италианецът Франческо Баная (Дукати Леново), финиширал днес девети.

Следващият кръг в MotoGP е след две седмици в Гран при на Каталуня.

Свързани статии:

Марк Марекс над всички в спринта на Гран при на Унгария в MotoGP
Марк Марекс над всички в спринта на Гран при на Унгария в MotoGP
Полътът на Дукати с 13-ти успех в спринтовото състезание за сезона.
Чете се за: 01:50 мин.
# MotoGP #Марк Маркес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
2
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
4
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
5
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на двойното обозначение на цените в лева и евро
6
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
2
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Други спортове

България остана без медал от световния шампионат по борба за младежи и девойки до 20 г.
България остана без медал от световния шампионат по борба за младежи и девойки до 20 г.
Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч на световното първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 01:42 мин.
Илиана Раева: Предстоят много, много интересни години в художествената гимнастика Илиана Раева: Предстоят много, много интересни години в художествената гимнастика
Чете се за: 04:52 мин.
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
36540
Чете се за: 01:10 мин.
България спечели бронзовите медали на еврошампионата по водна топка за юноши България спечели бронзовите медали на еврошампионата по водна топка за юноши
Чете се за: 00:42 мин.
Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха държавните титли в летния биатлон Лора Христова и Владимир Илиев спечелиха държавните титли в летния биатлон
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София Пожар гори в квартал "Кръстова вада" в София
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Мъж почина след удар от клон в Пловдив
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
БАБХ обсъжда с Европейската комисия възможностите за ваксинация...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Газова бутилка се взриви в детски магазин в центъра на Москва
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ