Токио 2025: Анди Диас Ернандес се стреми към втора световна титла за годината

Чете се за: 03:55 мин.
Спорт
Италианецът вече завоюва златото на закрито в Нандзин през 2025 г.

токио 2025 анди диас ернандес стреми втора световна титла годината
Снимка: БГНЕС
Анди Диас Ернандес ще направи опит да добави злато в тройния скок и от световното първенство по лека атлетика в Токио към световната титла в зала, която спечели в Нандзин през март. Поличбите едва ли биха могли да бъдат по-добри за него, тъй като националният рекорд от 17,80 м, който италианецът постави в Китай, е безспорно най-добрият резултат за годината досега.

Съвсем наскоро 29-годишният състезател спечели финала на Диамантената лига за трети път, скачайки 17,56 м в Цюрих. Той обаче ще знае, че не може да приема нищо за даденост срещу конкуренти, които имат сериозни медали във визитките си. Някои от които са много опитни, други бързо изгряващи.

Диас Ернандес спечели бронз на Олимпийските игри в Париж миналата година във финал, спечелен от тогава 23-годишния Джордан Диас, който завоюва световната титла за младежи до 20 години и тази на Младежките олимпийски игри през 2018 г.

По време на загрявка за Париж през 2024 г. Джордан Диас спечели европейската титла в Рим с 18,18 м, което го постави на трето място в световната класация за всички времена след Джонатан Едуардс от Великобритания с 18,29 м. и Крисчън Тейлър от САЩ с 18,21 м. Това засенчи предизвикателството на Педро Пичардо, който постави португалски рекорд от 18,04 м. Два месеца по-късно в Париж, на олимпийския финал двамата спортисти заеха съответни места.

На 32 години, олимпийският шампион от Токио Пичардо се стреми да добави още един световен медал към златото, което спечели през 2022 г., и сребърните си медали от 2013 и 2015 г. Джордан Диас имаше сравнително спокоен сезон досега и е 15-ти в световната класация с 17,16 м.

За разлика от него, многократният ямайски шампион Джордан Скот е във форма на живота си този сезон. Той спечели четири срещи от Диамантената лига, като постави лични рекорди в три от тях - 17,27 м в Сямън, 17,34 м в Осло и 17,52 м в Монако, а в момента е на трето място в класацията за 2025 г.

Мелвин Рафин споделя третото място след личния си рекорд от 17,52 м, който постигна на Френското първенство миналия месец. Този резултат добави 32 см към предишния му личен рекорд, постигнат на закрито през 2017 г., и щеше да му даде голям тласък на увереността от последното му състезание, преди да се отправи към Токио.

Второто място в топ класацията за 2025 г. е заето от китаеца У Руитинг, девети на световните първенства през 2017 г. и 2019 г., който постигна огромен личен рекорд от 17,68 м в Цюджоу миналия месец.

Съотборникът на У, Джу Ямин – сребърен медалист от Олимпийските игри в Токио, бронзов медалист от Световната купа през 2022 г. и тазгодишен сребърен медалист от Световната купа в зала – е на осмо място в класацията с резултата от 17,37 м, постигнат в Цюджоу.

Златният, сребърният и бронзовият медалист от Будапеща – съответно Юг Фабрис Занго от Буркина Фасо и Лазаро Мартинес и Кристиан Наполес от Куба – се завръщат.

