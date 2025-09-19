БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Токио 2025: Трима от най-бързите мъже на 400 м. с препятствия подновяват съперничеството си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
Запази

Карстен Вархолм, Рей Бенджамин и Алисън дос Сантос излизат на пистата за титлата от световното първенство по лека атлетика.

токио 2025 трима бързите мъже 400 препятствия подновяват съперничеството
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Когато Карстен Вархолм, Рей Бенджамин и Алисън дос Сантос излизат на пистата, те знаят, че по всяко време световният рекорд в бягането на 400 метра с препятствия може да бъде подобрен отново. Световното първенство по лека атлетика в Токио предлага следващия им сблъсък. Тримата атлети са изградили съперничество, което е отвело събитието им в нова ера.

Норвежецът Вархолм е световният рекордьор с 45.94 от Олимпийските игри в Токио, американецът Бенджамин е втори на този олимпийски финал с 46.17 и грабва олимпийската корона в Париж, докато бразилецът Дос Сантос постигна шампионски рекорд от 46.29, когато спечели световната титла през 2022 г. в Орегон. Така е от години. Сега те се завръщат в Токио, четири години след този великолепен олимпийски сблъсък на празен стадион поради пандемията. Те са готови да направят още едно шоу, този път с публика, която да гледа.

Вархолм пристига в Токио с водещо време в света. Той постигна третото най-бързо време в историята – 46.28, като това се случи на срещата от Диамантената лига Уанда в Силезия само седмици преди световното първенство. Това е време, което само той и Бенджамин са побеждавали.

Жаден за още“, написа Вархолм в социалните мрежи, споделяйки снимка на него до резултата му на часовника. След това той пробяга 46.70, за да спечели третата си титла от Диамантената лига в Цюрих.

Най-доброто време на Бенджамин този сезон е 46.54, постигнато при победата му на срещата от Диамантената лига в Стокхолм пред Дос Сантос и Вархолм, докато Дос Сантос има най-доброто време за сезона от 46.65, поставено при победата му на събитието от Диамантената лига в Юджийн пред Бенджамин.

Триото преди четири години представи най-бързия финал в историята на 400 метра с препятствия, когато и тримата постигнаха под 46.78. Това е времето на Кевин Йънг, което беше световен рекорд почти 29 години, докато Вархолм не го счупи за първи път в Осло.

След коронацията на норвежеца в Токио, те сменят позициите си с течение на времето. Дос Сантос завоюва златото през 2022 г. на световното първенство в Орегон с 46.29, а годината след това норвежецът отвя конкуренцията в Будапеща с 46.89.

На Олимпийските игри в Париж през 2024 г. се случи още една промяна: Бенджамин детронира Вархолм и спечели златото. Той обаче е единственият сред триото, който все още не е спечелил световна титла на 400 метра с препятствия.

Всеки ден чупя рекорди, предполагам, че нещата просто се случват бързо“, написа Бенджамин след спечелването на титлата в САЩ, последното му състезание преди Токио, докато Дос Сантос сподели снимки от последните си тренировки под звуците на бразилски рапър на име Джонга, който пее: „Не се страхувам, гладен съм.“

В списъка с участници има още четирима спортисти, които са се спуснали под 48 секунди тази година. Абдерахман Самба от Катар, който спечели бронзовия медал на световното първенство през 2019 г., постигна време от 47,09 на срещата от Диамантената лига в Париж, за да завърши втори след Бенджамин. Неговият личен рекорд е азиатският рекорд от 46,98, който той постигна в Париж през 2018 г.

Африка също е представена, тъй като нигериецът Езекиел Натаниел постигна национален рекорд от 47,31, за да завърши между Ворхолм и Самба в Силезия, докато съотборниците на Бенджамин от САЩ, Кейлъб Дийн и Крис Робинсън, постигнаха време от 47,76 тази година.

Свързани статии:

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Шампионатът на планетата е в Токио, а преките предавания по БНТ 3...
Чете се за: 06:52 мин.
#световно първенство по лека атлетика в Токио 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
4
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
6
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
4
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Лека атлетика

НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
34-годишен бразилец спечели първата си световна титла на 20 км спортно ходене 34-годишен бразилец спечели първата си световна титла на 20 км спортно ходене
Чете се за: 02:10 мин.
Саръбоюков: Психически имам още върху какво да работя Саръбоюков: Психически имам още върху какво да работя
Чете се за: 01:40 мин.
Токио 2025: Новото поколение срещу 13-годишния световен рекорд в бягането на 800 м мъже Токио 2025: Новото поколение срещу 13-годишния световен рекорд в бягането на 800 м мъже
Чете се за: 03:10 мин.
Токио 2025: Японското разочарование отвори широко вратите за нова шампионка в хвърлянето на копие Токио 2025: Японското разочарование отвори широко вратите за нова шампионка в хвърлянето на копие
Чете се за: 02:17 мин.
Токио 2025: Четирите най-бързи жени в историята застават една срещу друга Токио 2025: Четирите най-бързи жени в историята застават една срещу друга
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Пожар гори край асеновградското село Горнослав (СНИМКИ и ВИДЕО)
Пожар гори край асеновградското село Горнослав (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО) Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Кибератака на големи европейски летища Кибератака на големи европейски летища
Чете се за: 00:50 мин.
По света
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Тежък трафик затруднява изхода на София към АМ "Хемус"...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
"Саграда фамилия" в Барселона скоро ще бъде най-високата...
Чете се за: 03:52 мин.
Европа
Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ