Токио 2025: Трима от най-бързите мъже на 400 м. с препятствия подновяват съперничеството си

Когато Карстен Вархолм, Рей Бенджамин и Алисън дос Сантос излизат на пистата, те знаят, че по всяко време световният рекорд в бягането на 400 метра с препятствия може да бъде подобрен отново. Световното първенство по лека атлетика в Токио предлага следващия им сблъсък. Тримата атлети са изградили съперничество, което е отвело събитието им в нова ера.

Норвежецът Вархолм е световният рекордьор с 45.94 от Олимпийските игри в Токио, американецът Бенджамин е втори на този олимпийски финал с 46.17 и грабва олимпийската корона в Париж, докато бразилецът Дос Сантос постигна шампионски рекорд от 46.29, когато спечели световната титла през 2022 г. в Орегон. Така е от години. Сега те се завръщат в Токио, четири години след този великолепен олимпийски сблъсък на празен стадион поради пандемията. Те са готови да направят още едно шоу, този път с публика, която да гледа.

Вархолм пристига в Токио с водещо време в света. Той постигна третото най-бързо време в историята – 46.28, като това се случи на срещата от Диамантената лига Уанда в Силезия само седмици преди световното първенство. Това е време, което само той и Бенджамин са побеждавали.

„Жаден за още“, написа Вархолм в социалните мрежи, споделяйки снимка на него до резултата му на часовника. След това той пробяга 46.70, за да спечели третата си титла от Диамантената лига в Цюрих.

Най-доброто време на Бенджамин този сезон е 46.54, постигнато при победата му на срещата от Диамантената лига в Стокхолм пред Дос Сантос и Вархолм, докато Дос Сантос има най-доброто време за сезона от 46.65, поставено при победата му на събитието от Диамантената лига в Юджийн пред Бенджамин.

Триото преди четири години представи най-бързия финал в историята на 400 метра с препятствия, когато и тримата постигнаха под 46.78. Това е времето на Кевин Йънг, което беше световен рекорд почти 29 години, докато Вархолм не го счупи за първи път в Осло.

След коронацията на норвежеца в Токио, те сменят позициите си с течение на времето. Дос Сантос завоюва златото през 2022 г. на световното първенство в Орегон с 46.29, а годината след това норвежецът отвя конкуренцията в Будапеща с 46.89.

На Олимпийските игри в Париж през 2024 г. се случи още една промяна: Бенджамин детронира Вархолм и спечели златото. Той обаче е единственият сред триото, който все още не е спечелил световна титла на 400 метра с препятствия.

„Всеки ден чупя рекорди, предполагам, че нещата просто се случват бързо“, написа Бенджамин след спечелването на титлата в САЩ, последното му състезание преди Токио, докато Дос Сантос сподели снимки от последните си тренировки под звуците на бразилски рапър на име Джонга, който пее: „Не се страхувам, гладен съм.“

В списъка с участници има още четирима спортисти, които са се спуснали под 48 секунди тази година. Абдерахман Самба от Катар, който спечели бронзовия медал на световното първенство през 2019 г., постигна време от 47,09 на срещата от Диамантената лига в Париж, за да завърши втори след Бенджамин. Неговият личен рекорд е азиатският рекорд от 46,98, който той постигна в Париж през 2018 г.

Африка също е представена, тъй като нигериецът Езекиел Натаниел постигна национален рекорд от 47,31, за да завърши между Ворхолм и Самба в Силезия, докато съотборниците на Бенджамин от САЩ, Кейлъб Дийн и Крис Робинсън, постигнаха време от 47,76 тази година.