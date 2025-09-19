БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Токио 2025: Има ли кой да спре Фемке Бол на 400 м. с препятствия?

Чете се за: 04:30 мин.
Спорт
Нидерландката се радва на страхотен сезон.

Може ли някой да откаже на Фемке Бол за втора поредна световна титла на 400 метра с препятствия на световното първенство по лека атлетика? В отсъствието на олимпийската шампионка и световна рекордьорка Сидни Маклафлин-Леврон, която този път избра 400 метра по равнина, изглежда малко вероятно атлетката от Нидерландия да не запази нивото си.

Досега Бол е направила перфектен сезон на четвърт стикове, печелейки осем поредни състезания в Рабат, Хенгело, Стокхолм, Монако, Лондон, Будапеща, Силезия и Цюрих. Тя почти не е имала проблеми с натрупването на тези великолепни осем титли.

Тя обаче няма да приеме леко предизвикателството да спечели втората си световна титла след миналогодишните Олимпийски игри в Париж, където тя влезе в червената си зона, опитвайки се да изравни темпото с несравнимата Маклафлин-Леврон и плати за това на финалната права, когато втора американска атлетка, Анна Кокрел, я изпревари и спечели сребърния медал.

Бол потвърди, че ще се предпази от самодоволство в Токио, казвайки след победата си на финала на Диамантената лига Уанда: „Всички си мислят, че нещата ще се случат, ако просто щракна с пръсти, но това изобщо не е така.

Тя уважава както техническата сложност на събитието, така и конкурентите си, особено 35-годишната олимпийска шампионка от Рио и световна шампионка от Доха Далила Мохамед, която възнамерява да се пенсионира тази година и е близо до най-добрата си форма в кариерата този сезон, с най-добро бягане от 52.58.

„Това ще бъде последното бягане на Далила и съм сигурна, че ще направи страхотно състезание, а и другите са доста силни, така че просто влизам с най-силното си състезание от началото до края и ще видя какво ще ми донесе“, каза Бол. „Разбира се, надявам се на злато. Никога не можеш да знаеш и ако мога да направя добро състезание, това е всичко, което мога да направя.“

Бол е известна с промяната на модела си на крачка между препятствията в подготовката за Париж, в опит да се разбере с Маклафлин-Леврон, но това се обърна срещу нея. Въпреки това, с още един сезон в новия си състезателен ритъм – 14 крачки между препятствия от едно до седем и 15 крачки между препятствия от осмо до десето – тя изглеждаше почти непробиваема тази година.

Най-доброто ѝ време за сезона от 51.91 я прави единствената атлетка, която е подобрила 52 секунди тази година, въпреки че други състезателки в областта са способни на тази скорост.

Най-доброто време на Мохамед от 51.58 я поставя в дискусията, както и 51.81 на Кокрел, въпреки че тя все още не е показала тази форма досега тази година.

Пробивът на годината е 22-годишната канадка Савана Съдърланд, шампионката на NCAA, която е втора в списъка с участници по време, постигнато този сезон, с националния рекорд от 52.46, който тя постигна в Юджийн.

Съдърланд, завършила Университета в Мичиган с множество отличия, понижи канадския си рекорд с 0.8 тази година, надграждайки участието си на финала на Олимпийските игри в Париж миналата година, където завърши седма.

Тя не беше в най-добрата си форма в единственото си участие в Диамантената лига тази година, в Силезия миналия месец, завършвайки шеста, и ще трябва да възвърне топ формата си, за да се бори за първия си медал от световно първенство за възрастни.

Третата претендентка в отбора на САЩ, Жасмин Джоунс (53.18), и изгряващата звезда на Словакия Ема Заплеталова (53.18) са други, които биха могли да се борят за подиума.

