Марк Марекс над всички в спринта на Гран при на Унгария в MotoGP

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Полътът на Дукати с 13-ти успех в спринтовото състезание за сезона.

Марк Марекс над всички в спринта на Гран при на Унгария в MotoGP
Снимка: БТА
Марк Марекс спечи спринта преди Гран при на Унгария в MotoGP. За пилота на Дукати това е негов 13-и негов успех в спринтовото състезание за сезона. Испанецът бе определено най-бърз в 13-е обиколки на пистата в "Балатон Парк", като даде време - 21:13.465 минути.

Той остави зад себе си италианците Фабио Ди Джанантонио (Дукати) и Франко Морбидели (Дукати), които изостанаха съответно с 2 и близо 3,5 секунди от победителя. Петицата се допълва от Лука Марини (Италия, Хонда) и Фермин Алдегер (Испания, Грезини Дукати).

Още при първия завой на състезанието след удар отпаднаха французинът Фабио Куартаро и италианецът Енеа Бастианини.

Марк Маркес ще тръгне от първа позиция в Унгария и в същинското състезание утре, като той е неуловим от месец юни насам и ще се бори за седми пореден дубъл през седмицата. Това е 74-а пол позиция за шесткратния световен шампион. След него ще тръгнат италианецът Марко Бедзеки (Априля) и Фабио Ди Джанантонио. На четвърта и пета позиция на старта също са италианци - Енеа Бастианини (КТМ) и Франко Морбидели.

В генералното класиране преднината на Марк Маркес става все по-голяма, като той има 430 точки и води с повече от 150 пред брат си Алекс, който има 278, а трети е италианецът Франческо Баная - с 221.

#Moto GP 2025 #Гран При на Унгария #Марк Маркес

