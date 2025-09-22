Мартин Чой с престижно класиране на световното първенство по мотоциклетизъм във Франция

Най-добрият български мотоциклетен пилот Мартин Чой и съотборниците му от френския тим Team Racing 85 с Кавазаки завършиха на 7-мо място в крайното класиране на 24-часовото състезание от Световния ендуранс шампионат на пистата "Пол Рикар", в клас Superstock 1000.

Изключително силната надпревара от календара на FIM се проведе пред близо 52 000 зрители на живо и милиони фенове пред телевизионните екрани.

За поредна година Чой беше единственият българин, който участва в престижното мотоциклетно събитие. Той стартира за тима си още от началото на състезанието, в конкуренцията на 53 отбора, в битка, продължила цяло денонощие.

„Щастлив съм от представянето на отбора и мога да кажа, че направихме много силно каране, което премина без проблеми и завърши с финал на 7-мо място в нашия клас. Аз стартирах първи от нашия отбор и направих седем едночасови стинта по 28 обиколки. Искам да поздравя за отличната работа целия екип и моите съотборници, защото всеки даде най-доброто от себе си през всичките дни, в които бяхме заедно", заяви Чой.

В генералното класиране след четири кръга тимът на българския състезател е на 11-то място.