НА ЖИВО: България поведе с 2:1 на Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол

12240
Чете се за: 04:47 мин.
Национални отбори
Вторият полуфинал между Полша и настоящият световен шампион Италия ще започне в 14:30 часа българско време

живо чехия българия първи полуфинал световното първенство волейбол
България играе с Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол за мъже в Пасай Сити във Филипините. Мачът започна в 9:30 часа българско време.

Силовият сервис се превърна във водещ елемент на старта на откриващия гейм, като не липсваха и добри отигравания на посрещане от двете страни. Мощните атаки предоставиха възможността на двата отбора да си разменят водачеството в средата на първата част. Българите не изневериха на стила си от гледна точка на началния удар и за втори път влязоха в ролята на еднолични лидери, трупайки 4 точки аванс, който не изпуснаха за 25:20.

Мощният начален удар бе водещ и в началото на втория гейм. Чехите намериха печелившата формула в това отношение, стигайки до 4-точков актив. „Лъвовете“ отвърнаха на предизвикателството чрез солидна игра в атака и на блок за равенството при 20:20. Последва светкавична реакция на символичните домакини, които стигнаха до два геймбола, а при втория сложиха точка на спора след блок-аут и 25:23.

Стартът на третия гейм бе огледален на втория, в който атаките през центъра и равенствата взимаха връх. Българската блокада се прояви във важен момент и „трикольорите“ взеха глътка въздух, както и преднина от 3 точки. Грешките от сервис на българските волейболисти остави чешкия отбор в играта. Геройства на посрещане и от двете страни запазиха интригата, но финалните акорди на третата част верните решения бяха на страната на българите, които ликуваха след 25:21.

Вторият полуфинал, който ще определи другия участник във финала в неделя, ще противопостави последните два световни шампиона - Полша и Италия, и ще започне от 14:30 часа българско време.

България достигна до финалната четворка на Мондиала за пръв път от 2006 година насам след победа с 3:2 гейма над състава на САЩ.

Преди 19 години отборът ни спечели бронз в Япония. Тогава бяхме спрени от Полша на крачка от финала. „Лъвовете“ имат едно сребро до момента от далечната 1970 година, когато губят от Западна Германия на домашния шампионат. Мъжкият ни тим има още три бронзови отличия от световно първенство – през 1949, 1952 и 1986 година.

Сега мечтаем не само за класиране на втори финал, но и за историческо първо злато. България на Джанлоренцо Бленджини започна уверено на първенството, печелейки убедително и трите си двубоя от груповата фаза на турнира срещу Германия, Словения и Чили. Последва саморазправа с Португалия навръх Деня на Независимостта, преди да дойде епичният обрат срещу САЩ в 1/4-финалите. Националите ни губеха с 0:2 гейма, но събраха сили, за да постигнат феноменален успех над селекцията на Карч Кирали.

От своя страна Чехия, която няма медал (два златни и четири сребърни отличия, но по време на периода си като Чехословакия), играе също силно във Филипините. Чехите прескочиха група с трикратните първенци на планетата Бразилия, а на осминафиналите и четвъртфиналите дадоха само един гейм съответно на Тунис и Иран.

Днес италианският стратег Джанлоренцо Бленджини извежда младия тим на България срещу Чехия в първия полуфинал във Филипините. 53-годишният специалист е олимпийски вицешампион с националния тим на Италия от Рио 2016. Има сребърен медал от Световната купа в Япония (2015) и бронз от Европейското първенство в Италия и България (2015).
Още преди няколко години Бленджини забеляза огромния потенциал на младите български таланти и изрази желание да води нашия отбор. През май 2024 г. пое кормилото и днес България излиза за място на финала!

Сърце, душа за България!

