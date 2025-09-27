Джанлоренцо Бленджини: Когато си в колата, не трябва да отпускаш газта

Да бъдем на финал за нас означава, че съм получил това, за което съм натискал по време на цялата подготовка, по време на всеки един тренировъчен ден. Получавам отговора, който съм искал. За тези момчета е толкова важно да получават този отговор и този знак, че отборът се подобрява, че умеят да се справят, умеят да се задържат на полето. Това каза селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини след като отборът ни се класира за финала на световното първенство във Филипините. Българският тим надигра Чехия с 3:1.

"Днес се наложи да страдаме повече от необходимото. Не показахме най-добрия волейбол, на който сме способни, особено на сервис. Но се опитахме и намерихме различни решения. Супер щастливи сме. Сега ни остава да мислим за утре. Трябва да вложим цялата ментална енергия", коментира италианският специалист.

"Работата на треньора е да няма почивка, това е нормално. След края на състезанието можем да почиваме, но все още не. Както знаете, когато си в колата, не трябва да отпускаш газта", завърши Бленджини.





Във финала утре от 13:30 ч. България излиза срещу победителя от мача Полша - Италия.