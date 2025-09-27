България с трети финал на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария)

Еди Пенев намери място сред най-добрите осем на прескок. Опитният ни гимнастик се класира пети с резултат 13.700 точки (14.300 – първи прескок, 13.100 – втори прескок) и утре ще се бори за отличията на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария).

Преди него Валентина Георгиева и Кевин Пенев също си осигуриха участие във финалите – съответно на прескок и земя. Двукратната европейска вицешампионка и пета на Олимпийските игри в Париж Георгиева завърши втора в квалификациите на прескок с 13.550 точки (13.600 за първи опит и 13.500 за втори). Медалистът от световни купи Кевин Пенев влезе сред първите осем на земя с втори резултат – 13.800 точки.

България участва в надпреварата с общо шестима състезатели, но останалите не успяха да достигнат до финалите. Никол Стоименова получи 12.000 точки на прескок (само един опит), 10.400 на смесена успоредка, 11.000 на земя и 11.950 на греда. Георгиева беше оценена с 10.750 на греда.

В квалификациите на висилка Дейвид Хъдълстоун, който се завърна в националния отбор след повече от година отсъствие, получи 11.700 точки и остана извън финала. На успоредка той записа 13.200 точки – също недостатъчни за място в топ 8. Давид Иванов получи 13.500 точки на кон с гривни и 13.000 на успоредка, а Кевин Пенев – 12.900 на успоредка.

Днес Световната купа продължава с финалите на смесена успоредка и прескок (с Валентина Георгиева) при жените и земя (с Кевин Пенев), халки и кон с гривни при мъжете.