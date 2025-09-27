БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
България с трети финал на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария)

Спорт
За отличията ще се бори и Еди Пенев.

България с трети финал на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария)
Еди Пенев намери място сред най-добрите осем на прескок. Опитният ни гимнастик се класира пети с резултат 13.700 точки (14.300 – първи прескок, 13.100 – втори прескок) и утре ще се бори за отличията на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария).

Преди него Валентина Георгиева и Кевин Пенев също си осигуриха участие във финалите – съответно на прескок и земя. Двукратната европейска вицешампионка и пета на Олимпийските игри в Париж Георгиева завърши втора в квалификациите на прескок с 13.550 точки (13.600 за първи опит и 13.500 за втори). Медалистът от световни купи Кевин Пенев влезе сред първите осем на земя с втори резултат – 13.800 точки.

България участва в надпреварата с общо шестима състезатели, но останалите не успяха да достигнат до финалите. Никол Стоименова получи 12.000 точки на прескок (само един опит), 10.400 на смесена успоредка, 11.000 на земя и 11.950 на греда. Георгиева беше оценена с 10.750 на греда.

В квалификациите на висилка Дейвид Хъдълстоун, който се завърна в националния отбор след повече от година отсъствие, получи 11.700 точки и остана извън финала. На успоредка той записа 13.200 точки – също недостатъчни за място в топ 8. Давид Иванов получи 13.500 точки на кон с гривни и 13.000 на успоредка, а Кевин Пенев – 12.900 на успоредка.

Днес Световната купа продължава с финалите на смесена успоредка и прескок (с Валентина Георгиева) при жените и земя (с Кевин Пенев), халки и кон с гривни при мъжете.

Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на Световната купа в Унгария
Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на Световната купа в Унгария
България участва с общо шестима състезатели в надпреварата.
Чете се за: 00:40 мин.
#Световна купа по спортна гимнастика в Сомбатхей, Унгария #Еди Пенев

Още от: Други спортове

Лиа Любенова зае 24-о място в турнира по фигурно пързаляне за Гран При на Баку
Лиа Любенова зае 24-о място в турнира по фигурно пързаляне за Гран При на Баку
Спортни новини 27.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 27.09.2025 г., 12:25 ч.
Франческо Баная спечели спринта в MotoGP преди Гран при на Япония Франческо Баная спечели спринта в MotoGP преди Гран при на Япония
Чете се за: 01:57 мин.
Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на Световната купа в Унгария Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на Световната купа в Унгария
Чете се за: 00:40 мин.
Спортни новини 26.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 26.09.2025 г., 20:50 ч.
България с 21 финала на турнира по скокове на батут във Варна България с 21 финала на турнира по скокове на батут във Варна
Чете се за: 02:30 мин.

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:22 мин.
Национални отбори
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски" Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
България на финал (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
