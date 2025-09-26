Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на Световната купа в Унгария

Българските гимнастици Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите на прескок и на земя при жените и при мъжете на Световната чалъндж купа в Сомбатхей (Унгария).

Двукратната европейска вицешампионка Георгиева записа втора оценка в квалификациите на прескок 13.550 точки (13.600 точки за първия опит и 13.500 за втория).

Кевин Пенев също е с втора оценка на земя от 13.800 точки.

България участва с общо шестима състезатели в надпреварата, но останалите не успяха да стигнат до финалите.