Летящ старт за Ига Швьонтек в Пекин

Ига Швьонтек започна с убедителна победа участието си на силния тенис турнир в Пекин. Водачката в схемата от Полша разби представителката на домакините Юе Юан с 6:0, 6:3.

Швьонтек спечели първия сет след едва 24 минути, преди втората част да започне с изненадващ брейк на сметката на Юан. Последваха обаче четири поредни гейма на сметката на по-класната от двете тенисистки, преди нещата да приключат в нейна полза след 6:3.

В следващия кръг полякинята ще играе с Камила Осорио от Колумбия.

Победи записаха Мира Андреева, Джесика Бузас Манейро, Анастасия Потапова, Ема Наваро и Луис Боасон.