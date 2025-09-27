БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Летящ старт за Ига Швьонтек в Пекин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

В следващия кръг полякинята ще играе с Камила Осорио от Колумбия.

Летящ старт за Ига Швьонтек в Пекин
Слушай новината

Ига Швьонтек започна с убедителна победа участието си на силния тенис турнир в Пекин. Водачката в схемата от Полша разби представителката на домакините Юе Юан с 6:0, 6:3.

Швьонтек спечели първия сет след едва 24 минути, преди втората част да започне с изненадващ брейк на сметката на Юан. Последваха обаче четири поредни гейма на сметката на по-класната от двете тенисистки, преди нещата да приключат в нейна полза след 6:3.

В следващия кръг полякинята ще играе с Камила Осорио от Колумбия.

Победи записаха Мира Андреева, Джесика Бузас Манейро, Анастасия Потапова, Ема Наваро и Луис Боасон.

#тенис турнир в Пекин 2025 #Ига Швьонтек

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: България поведе с 2:1 на Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
НА ЖИВО: България поведе с 2:1 на Чехия в първия полуфинал на...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните
3
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
4
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни
6
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Тенис

Александър Зверев записа шестата си победа над Лонренцо Сонего за място на осминафиналите на тенис турнира в Пекин
Александър Зверев записа шестата си победа над Лонренцо Сонего за място на осминафиналите на тенис турнира в Пекин
Експресна победа изпрати Аманда Анисимова в третия кръг на тенис турнира в Пекин Експресна победа изпрати Аманда Анисимова в третия кръг на тенис турнира в Пекин
Чете се за: 01:12 мин.
Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира за жени в Кампулунг (Румъния) Лидия Енчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира за жени в Кампулунг (Румъния)
Чете се за: 00:45 мин.
Антъни Генов достигна до финала на двойки на тенис турнира в Будапеща Антъни Генов достигна до финала на двойки на тенис турнира в Будапеща
Чете се за: 01:07 мин.
Лиа Каратанчева ще играе за титлата на двойки на турнира от ITF за жени в Пазарджик Лиа Каратанчева ще играе за титлата на двойки на турнира от ITF за жени в Пазарджик
Чете се за: 01:22 мин.
Гергана Топалова се класира на полуфиналите на сингъл на турнир във Франция Гергана Топалова се класира на полуфиналите на сингъл на турнир във Франция
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: България поведе с 2:1 на Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
НА ЖИВО: България поведе с 2:1 на Чехия в първия полуфинал на...
Чете се за: 04:47 мин.
Национални отбори
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Още по-хладно в съботния ден Още по-хладно в съботния ден
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Проф. Георги Близнашки: Големият проблем е корупцията на всички...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Радостин Василев: Кулинарната лакомия в политиката на Пеевски...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Влизат в сила всички санкции на ООН срещу Иран
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ