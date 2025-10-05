Първа победа за Фермин Алдегер в MotoGP

Фермин Алдегер се поздрави с първа победа в кариерата си в MotoGP на Гран При на Индонезия, след като новият шампион Марк Маркес катастрофира след тежък сблъсък с Марко Бедзеки.

Пилотът на "Gresini Racing" Алдегер изпревари Педро Акоста от KTM и поведе в 10-ата обиколка, като в крайна сметка финишира далеч от конкуренцията.

Победата е реванш за Алдегер след второто място в спринта в събота, където той водеше през по-голямата част, но завърши втори зад Бедзеки.

Акоста се нареди втори, а съотборникът на Алдегер Алекс Маркес завърши на подиума.

По-рано днес, Хосе Антонио Руеда от "KTM Ajo" спечели състезанието Moto3 в Индонезия, за да си осигури титлата за 2025 година.

В клас Moto2 триумфира Диого Морейра (Бразилия, Italtrans).

Следващото състезание от календара е Гран При на Австралия на 19 октомври.