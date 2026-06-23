Педро Нареси продължава кариерата си в Сервет

Бразилският полузащитник Педро Нареси официално продължава кариерата си в швейцарския Сервет. Клубът от Женева обяви привличането на 28-годишния футболист, който подписа договор за следващите два сезона и ще играе с фланелка номер 6.

Нареси пристига в Швейцария като свободен агент, след като договорът му с Лудогорец изтече в края на сезона. Дефанзивният халф бе сред основните фигури в състава на разградчани през последните четири години и остави сериозна следа с изявите си както в българското първенство, така и в европейските клубни турнири.

По време на престоя си в Разград бразилецът изигра 172 мача, в които реализира четири гола и направи седем асистенции. С екипа на Лудогорец той спечели три шампионски титли на България, две Купи на страната и три Суперкупи.

През последните седмици името на Нареси бе свързвано с интерес от страна на Левски и ЦСКА, но полузащитникът е предпочел предложението на Сервет и ще продължи кариерата си в швейцарския елит.

За Сервет това е поредно сериозно попълнение в навечерието на новия сезон, а за Нареси – възможност да направи следващата крачка в кариерата си след успешния период в българския шампион.