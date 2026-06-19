Петър Гайдаров пое към Ла Лига и се присъедини към щаба на Атлетик Билбао

Българският треньор Петър Гайдаров направи нова важна стъпка в кариерата си, след като официално се присъедини към треньорския щаб на Атлетик Билбао. Новината беше обявена от испанския клуб, а българският специалист ще работи като асистент на старши треньора Един Терзич.

35-годишният Гайдаров пристига в баския тим след успешен период в академията на Байерн Мюнхен, където работеше от 2021 година. След края на миналия сезон той напусна баварския гранд, за да приеме новото предизвикателство в испанската Ла Лига.

Договорът на българина с Атлетик Билбао е за срок от две години. Освен задълженията си като помощник-треньор, той ще има важна роля в развитието на младите футболисти и прехода им към представителния отбор чрез прочутата академия на клуба в Лесама.

Към екипа на Терзич се присъединяват още Себастиан Геперт и клубната легенда Оскар де Маркос, които също ще бъдат част от новия треньорски щаб.

Преди престоя си в Байерн Мюнхен Гайдаров натрупа сериозен опит и в школата на Нюрнберг. В Германия той работи с редица талантливи играчи, които впоследствие се наложиха в професионалния футбол, сред които Александър Павлович, Джан Узун, Ленард Карл и Натаниел Браун.

Назначението в Атлетик Билбао е поредното признание за качествата на българския специалист и го превръща в един от малкото български треньори, работещи на толкова високо ниво в едно от водещите първенства на Европа.