ПГ на "ДПС - Ново начало" следи стриктно цените и настоява за твърди мерки срещу спекулата

Чете се за: 02:00 мин.
У нас
ръст цените основни хранителни стоки отчита седмицата
Снимка: илюстративна
Парламентарната група на "ДПС - Ново начало" поиска конкретна информация от Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и Комисията по стоковите борси и тържищата за предприетите мерки срещу търговци, които спекулират с цените на основни стоки, като изрази загриженост от недостатъчния контрол и санкции.

"Парламентарната група на "ДПС - Ново начало" внимателно и задълбочено следи всички процеси, свързани с преминаването на страната от лев към евро, както и темите, които тревожат българските граждани в навечерието на новата година", посочват от партията в съобщение.

Депутатите от ПГ на "ДПС - Ново начало" отчитат като основен проблем сериозните притеснения от спекулативно нарастване на цените. Тези опасения се засилват допълнително от продължаващата политическа криза и свързаните с нея съмнения за занижен контрол и недостатъчна санкционна строгост спрямо нарушителите.

"В рамките на своята последователна и активна работа за защита на българските граждани, Парламентарната група на "ДПС - Ново начало" изиска с писмо конкретна информация от компетентните институции - КЗК, КЗП и Комисия по стоковите борси и тържищата информация за конкретни мерки, предприети спрямо търговците, които спекулират, информация за текущото състояние на цените на основните стоки от голямата потребителска кошница, както и за наложените до момента санкции на установени нарушители".

"ДПС - Ново начало" подчертават, че липсата на твърдост от страна на контролните органи е притеснителна.

"Защитата на доходите и интересите на българските граждани изисква реален контрол, навременни действия и ясна отговорност", се посочва в съобщението.

