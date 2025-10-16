БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Втори ден без кворум в парламента
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
ПГ на "ДПС-Ново начало" внесе законопроект председателят на НС, президентът и премиерът да могат да се откажат от личната си охрана

ПГ на "ДПС - Ново начало" разрешава Радев да се откаже от личната си охрана от НСО. Това става с промяна в Закона за НСО, с която се дава възможност охраняемите лица - председател на НС, президент и премиер да се откажат от личната си охрана. Законопроектът беше внесен днес в Народното събрание, съобщиха от партията в позиция до медиите.

Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но Законът не му позволява.

Промяната предвижда възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО.

Заедно с това, Румен Радев е редно да престане да използва всички ресурси на президентската институция за изграждането на личния си политически проект, а мъжки да подаде оставка от поста и да се заеме с партията си, заедно със семейството си и съветниците си милионери.

Недопустимо и неморално е администрацията на президентската институция да се ползва като терен за реализацията на лични амбиции, нито професионалната НСО е допустимо да бъде превръщана в лична прислуга на самозабравил се егоцентрик.

