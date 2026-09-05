Пиер Гасли спечели за първи път в кариерата си квалификация във Формула 1

Пиер Гасли спечели първа квалификация във Формула 1 в кариерата си, след като записа обиколка в рамките на 1:21.786 минути на Монца с автомобила на Алпин. Така той надгради от предишното си най-добро постижение - втора позиция в Катар преди пет години.

Първото място на Гасли не бе толкова шокиращо предвид факта, че той бе много бърз през целия уикенд и кулминацията бе в квалификацията. Французинът атакува първото място с последния комплект гуми и записа рекордната обиколка.

Гасли е французин, но за него Гран при на Италия е домашно състезание предвид факта, че той живее недалеч от Монца - в Милано.

Гасли победи с 0.060 секунди Джордж Ръсел, който поведе в началото на третата сесия и с карирания флаг коригира собственото си време. Зад него и пилота на Алпин ще започнат Оскар Пиастри от Макларън и Шарл Льоклер от Ферари, а съотборникът на последния Люис Хамилтън и Макс Верстапен от Ред Бул ще стартират от трета линия.

Франко Колапинто от Алпин ще замени наказания Кими Антонели на седмо място и до него ще застане Ландо Норис. Макларън опита да направи изтегляне на световния шампион чрез Оскар Пиастри, който обаче блокира колелата и излезе извън пистата, което попречи на Норис.