БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пиер Гасли спечели за първи път в кариерата си квалификация във Формула 1

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Пилотът на Алпин триумфира на Монца.

Пиер Гасли
Снимка: БТА
Слушай новината

Пиер Гасли спечели първа квалификация във Формула 1 в кариерата си, след като записа обиколка в рамките на 1:21.786 минути на Монца с автомобила на Алпин. Така той надгради от предишното си най-добро постижение - втора позиция в Катар преди пет години.

Първото място на Гасли не бе толкова шокиращо предвид факта, че той бе много бърз през целия уикенд и кулминацията бе в квалификацията. Французинът атакува първото място с последния комплект гуми и записа рекордната обиколка.

Гасли е французин, но за него Гран при на Италия е домашно състезание предвид факта, че той живее недалеч от Монца - в Милано.

Гасли победи с 0.060 секунди Джордж Ръсел, който поведе в началото на третата сесия и с карирания флаг коригира собственото си време. Зад него и пилота на Алпин ще започнат Оскар Пиастри от Макларън и Шарл Льоклер от Ферари, а съотборникът на последния Люис Хамилтън и Макс Верстапен от Ред Бул ще стартират от трета линия.

Франко Колапинто от Алпин ще замени наказания Кими Антонели на седмо място и до него ще застане Ландо Норис. Макларън опита да направи изтегляне на световния шампион чрез Оскар Пиастри, който обаче блокира колелата и излезе извън пистата, което попречи на Норис.

#Пиер Гасли

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.
2
Октомври може да бъде по-топъл и с по-малко дъжд от 2025 г.
Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са тежко пострадали
3
Жена загина при тежка катастрофа във Великотърновско, други две са...
По пътя към голямата сцена: 13-годишно момче от Русе спечели конкурса "Златният микрофон" в Италия
4
По пътя към голямата сцена: 13-годишно момче от Русе спечели...
Пет бебета се родиха по естествен път само за 10 минути в „Шейново“
5
Пет бебета се родиха по естествен път само за 10 минути в...
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато български писател спечели голяма европейска награда
6
Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато...

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
4
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...

Още от: Други спортове

Още пет финала за България в квалификациите на световното по спортна ареобика за юноши и девойки
Още пет финала за България в квалификациите на световното по спортна ареобика за юноши и девойки
Спортни новини 05.09.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.09.2026 г., 20:50 ч.
Националният отбор по водна топка 4x4 сред най-добрите осем на световното Националният отбор по водна топка 4x4 сред най-добрите осем на световното
Чете се за: 00:45 мин.
Оскар Пиастри наказание получи наказание за Гран при на Италия Оскар Пиастри наказание получи наказание за Гран при на Италия
Чете се за: 01:30 мин.
Марко Бренер спечели спиращ дъха планински етап в Андалусия в Обиколката на Испания Марко Бренер спечели спиращ дъха планински етап в Андалусия в Обиколката на Испания
Чете се за: 01:50 мин.
Гледайте световното първенство по преодоляване на препятствия пряко по БНТ 3 Гледайте световното първенство по преодоляване на препятствия пряко по БНТ 3
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Уиткоф и Къшнър в Москва: Големите очаквания за мир
Уиткоф и Къшнър в Москва: Големите очаквания за мир
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Велислава Петрова се срещна с майката на Ива Михайлова и я увери в подкрепата на правителството Велислава Петрова се срещна с майката на Ива Михайлова и я увери в подкрепата на правителството
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Господинов с наградата „Жан Моне“: "Литературата е антидот срещу разпада" Господинов с наградата „Жан Моне“: "Литературата е антидот срещу разпада"
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Коледен бонус за най-бедните: Около 500 000 души ще получат по 50 евро Коледен бонус за най-бедните: Около 500 000 души ще получат по 50 евро
Чете се за: 02:40 мин.
Общество
Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ямбол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
За богатството на Аполония и нейния трезор
Чете се за: 12:50 мин.
У нас
Репортерът на БНТ - Варна Петър Дойкински получи наградата...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Започнаха честванията за 141 години от Съединението (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ