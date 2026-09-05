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Георги Павлов: Жизнено важно е българската лека атлетика да има свой дом

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Спорт
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Президентът на БФЛА вярва, че Божидар Саръбоюков е способен на още големи успехи, а липсата на подходяща инфраструктура остава основната пречка пред домакинството на големи международни първенства у нас

георги павлов жизнено важно българската лека атлетика свой дом
Снимка: БГНЕС
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Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов определи изграждането на подходяща инфраструктура като един от най-важните въпроси за бъдещето на спорта у нас. Според него именно липсата на необходимите съоръжения в момента не позволява на България да кандидатства за домакинство на големи международни състезания.

"Липсата на инфраструктура е единствената причина, поради която България не може да приеме голям турнир от Континенталния тур или да бъде домакин на Световно или Европейско първенство. Българската федерация по лека атлетика е надежден партньор от дълги години както на Световната, така и на Европейската атлетика и ако има къде да се проведе, те биха ни гласували доверие за подобен шампионат“, заяви Павлов.

Президентът на БФЛА изрази надежда, че създаването на подходящ дом за леката атлетика ще намери място сред приоритетите на държавата.

"Надявам се такъв приоритет да е залегнал в програмата на правителството, защото е жизнено важно леката атлетика да има свой дом“, подчерта той.

Павлов коментира и представянето на Божидар Саръбоюков, който завърши на четвърто място във финала на Диамантената лига в Брюксел с резултат от 8.00 метра. Ръководителят на федерацията не скри високата си оценка за развитието и потенциала на българския състезател.

"В момента Божидар Саръбоюков е диамантът на българската лека атлетика и съм сигурен, че предвид възрастта му, най-доброто пред него предстои. Вярвам, че ще има още успехи и дори е способен на световен рекорд“, каза Павлов.

Той засегна и работата на федерацията за осигуряване на по-добри условия за перспективните български атлети. Една от целите е повече таланти да получават финансова подкрепа, която да им позволи да се концентрират върху развитието си.

"От страна на БФЛА ще направим всичко възможно да осигурим заплати и на още таланти в нашия спорт, както вече успяхме да направим благодарение на наши приятели, спонсори и партньори“, заяви президентът на федерацията.

Павлов разкри още, че се работи по промени в устава на БФЛА с цел подобряване на начина, по който функционира организацията.

"Работим и по промяна на устава на федерацията, за да може всичко да функционира още по-демократично и заедно да подобряваме бъдещето на нашия любим спорт“, завърши Георги Павлов.

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#Георги Павлов #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) #Божидар Саръбоюков

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