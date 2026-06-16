Пламен Тодоров е новият директор на Агенцията за финансова инспекция

По предложение на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е назначен Пламен Веселинов Тодоров.

Пламен Тодоров е специалист с богат опит в областта на държавната финансова инспекция и правната сфера, натрупан в периода на неговата дългогодишна работа в Агенцията за държавна финансова инспекция и в Държавната агенция „Национална сигурност”.

Пламен Тодоров е магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград, от 2007 г. и бакалавър по защита на националната сигурност от Академията на МВР, София, от 2003 г. Преминал е през обучение в Международната академия по правоприлагане (ILEA) в Будапеща, Унгария, и стажове в европейските институции.

От 01.11.2003 г. до 31.12.2007 г. е бил експерт в закритата Национална служба „Сигурност“ към Министерството на вътрешните работи. От 01.01.2008 г. до 31.01.2017 г. е бил началник на отдел „Правно-нормативна дейност“ в Държавната агенция „Национална сигурност“ и процесуален представител на председателя на Агенцията.

От 01.02.2017 г. до 31.07.2017 г. е бил юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Агенцията за държавна финансова инспекция, а от 01.08.2017 г. до 18.02.2026 г. и от 02.03.2026 г. до настоящия момент е директор на дирекция „Правна“ в АДФИ.

В периода от 19.02.2026 г. до 01.03.2026 г. е бил директор на АДФИ.

Досегашният директор на АДФИ Ивайло Ашков е подал молба да бъде освободен от длъжност, считано от 16.06.2026 г.